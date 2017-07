El Femiastur recurre las subvenciones al fútbol femenino Sita, ayer en el Principado de Asturias. / HUGO ÁLVAREZ «El fútbol femenino, no solo el Femiastur, tiene derecho al mismo trato que otros deportes» N. G. avilés. Miércoles, 5 julio 2017, 05:04

La presidenta del Femiastur prosigue en su cruzada para que el fútbol femenino tenga el mismo trato por parte de las instituciones a la hora de recibir subvenciones económicas. Sita Méndez se presentó ayer, por segunda vez en apenas un mes, en la Consejería de Cultura y Deportes para presentar un recurso potestativo de reposición. Un documento en el que se reflejan las contradicciones entre lo que se publica en el BOPA sobre las subvenciones a equipos de categoría nacional y lo que realmente se aplica.

El recurso, que Méndez tuvo que presentar en el Edificio de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, tendrá respuesta oficial cuando toque, pero la presidenta ya tiene asumido que «debemos seguir en esta reivindicación donde tengamos que hacerlo. El fútbol femenino, no solo el Femiastur, tiene derecho al mismo trato que otros deportes». La presidenta del club avilesino echa de menos la presencia efectiva del resto de equipos asturianos, los que ya están en Segunda División que no se considera como en el resto de disciplinas, y los que pueden llegar: «Nos dan apoyo moral, pero la verdad es que no se mojan mucho», dice con cierta pena Sita Méndez.

Con el único apoyo de los distintos grupos políticos, que aprovechan la ocasión, salvo el que gobierna, el PSOE, Sita Méndez critica tanto al Principado de Asturias como el propio Ayuntamiento de Avilés, y asegura que «si esto no da un giro el proyecto nacional del Femiastur corre el peligro de no poder salir adelante. Es así de triste».