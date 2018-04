El Ferrol será el rival en cuartos de final de la fase de ascenso Domingo, 22 abril 2018, 00:28

A pesar de la decepción que supuso en el seno de la plantilla no conseguir ganar la final de la Liga Norte en casa, la temporada no se ha acabado para el Oxigar Belenos, que el 5 de mayo arrancará la fase de ascenso. Como segundo clasificado, el equipo de Jordi Sánchez se medirá al Ferrol, la ida en el Muro de Zaro el 5 de mayo y la vuelta una semana después en A Malata. De llegar la final, el conjunto avilesino competiría hasta el 9 de mayo. Aunque el resultado no fue el esperado para los aficionados locales, la organización del evento fue un éxito, con buenos partido de rugby, máxima deportividad entre los jugadores, una grada con unos setecientos espectadores, retransmisión en streaming, participación de los patrocinadores con ofertas, tienda y rifa. Una vez más, el Belenos Rugby Club demostró que se trata de una entidad ambiciosa y con ganas de seguir creciendo.