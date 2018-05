«La Fundación ha crecido mucho este año, pero no nos podemos quedar aquí» El gerente de Fundavi, Juan Bedia, posa delante del photocall de la Fundación. / FUNDAVI «Fundavi ha triplicado el número de empresas que apoyan un proyecto diferente que no tiene techo», explica el gerente Juan Bedia SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 25 mayo 2018, 00:19

El 22 de mayo de 2017, hace prácticamente un año exacto, Juan Bedia se hacía cargo de la gerencia de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) con tres objetivos principales: aumentar el número de empresas y entidades benefactoras para su proyecto global de apoyo al deporte avilesino, que la Fundación se conociera más en Avilés y en toda Asturias, y que la relación con los clubes que la componen fuera constante e intensa.

Después de 365 días en el cargo, Bedia califica su primer año al frente de Fundavi como «muy positivo, porque hemos renovado todos los colaboradores que teníamos y, además, añadido a muchos nuevos con vinculaciones de dos años, lo que consolida nuestro proyecto hasta finales de 2019». Para el ovetense, «triplicar las cifras no es sencillo en solo un año y lo hemos logrado gracias a mucho trabajo y un gran esfuerzo. Hacer ver a las empresas que no buscamos patrocinio, que somos una Fundación única en Asturias y, salvo Alcobendas, también en toda España. No es fácil pero estamos en ese camino».

La actual relación de Fundavi con los cinco clubes que forman su patronato es «inmejorable. Entendemos sus necesidades y trabajamos intensamente para ayudarles en todo lo que está en nuestra mano». Para Juan Bedia, tanto el Toscaf Atlética, el Inmobiliaria Víctor Antuña Adba, el Oxigar Belenos, el Garmat Avilés y La Curtidora Universidad de Oviedo «han cumplido con los objetivos que se habían marcado esta temporada. El Belenos es el único que continúa en competición y todos estamos deseando superar esta eliminatoria para disfrutar el 9 de junio en el Muro de Zaro de un partido histórico para el rugby en Avilés con un ascenso en juego».

Por otro lado, «los equipos de balonmano y basket de la Atlética, además de sus secciones de piragüismo y atletismo, realizan un trabajo sensacional. Su presidente Gerardo González, con la ayuda de personas muy eficientes como Manuel Baña o Chus Corao, realizan una excelente gestión pero necesitan el apoyo de todos y desde Fundavi hacemos todo lo posible para colaborar con ellos. Exactamente igual ocurre con el Adba, La Curtidora, Cosa Nuesa y Belenos, porque el nivel de los directivos en estos cinco clubes es altísimo y eso hace posible que sigan adelante. Sin embargo, su esfuerzo debe valorarse con mucho más apoyo de las instituciones, empresas y entidades como Fundavi, ya que hacen una encomiable labor más social que deportiva al trabajar altruistamente para que miles de jóvenes puedan practicar un deporte con los beneficios para la salud y la sociedad que eso conlleva».

Juan Bedia está especialmente feliz por el regreso a la competición del Garmat Avilés, ya que «el Club Deportivo Cosa Nuesa hace una labor increíble con el deporte adaptado. Son una referencia a nivel nacional y su equipo de baloncesto en silla de ruedas volverá a competir la próxima temporada gracias a la incorporación de jugadores que salen de su trabajo en la escuela todos estos años. Les apoyamos al máximo, en igualdad de condiciones con el resto de clubes, pues en Fundavi hay una solidaridad e igualdad absoluta. Me gustaría destacar que los cinco clubs son valorados de idéntica forma, no nos importa si tienen ámbito femenino, masculino o de deporte adaptado».

Aumento de becas

Las becas son importantes para la Fundación y lo demuestra que también han triplicado convocatorias en solo un año. «Mantenemos y potenciamos las prestigiosas becas a deportistas por sus logros, pero hemos creado dos nuevas ayudas: Las becas médicas, gracias al apoyo de Previtalia, y este año 2018 el atleta Pablo Rodríguez y la piragüista Carlota Junquera disfrutan de atención fisioterapéutica y médica todo el ejercicio mientras que el 29 de junio entregaremos las primeras becas 'Corre y Estudia' a los 75 jóvenes deportistas con mejores expedientes académicos. Nos ilusiona cada convocatoria y estamos felices de poder premiar el esfuerzo de los deportistas», concluye.