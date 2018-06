A gatas y entre barro por las entrañas de la tierra El barro se convirtió, por momento, en el principal hándicap para los participantes. / FOTOS EFE Manuel Merillas y Marta Escudero se convirtieron en los primeros ganadores del por momentos heroico XTreme Trail-Correminas Así se vivió en el Pozo Sotón la primera carrera de la historia en una mina JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SAN MARTÍN DEL REY AURELIO. Lunes, 4 junio 2018, 00:26

Manuel Merillas y Marta Escudero inscribieron ayer su nombre como los primeros ganadores del XTreme Trail-Correminas Pozo Sotón. Una prueba tan diferente como exclusiva. «Única» e «impresionante», coinciden el medio centenar de participantes entre los que se encontraban nombres ilustres del trail nacional, como el campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, que acabó disfrutando de la experiencia que supone correr a 550 metros de profundidad por las galerías de una mina que, si bien lleva tres años cerrada, fue una de las más importantes que tuvo Asturias en su historia.

Pocos minutos después de las nueve de la mañana, el primer turno compuesto por veintitrés corredores se dispone a subir a la jaula para bajar al pozo y empezar una contrarreloj bajo tierra. No importa que la lluvia se deslice entre el valle del Nalón. Por una vez, los atletas no mirarán al cielo porque tendrán que hacerlo al suelo, irregular durante muchos tramos, que elevaba la complejidad de la competición.

Entre los agraciados que toman parte en esta primera edición hay nervios, pero también voces que hablan desde la experiencia. No en vano, hay varios mineros que reparten consejos entre los neófitos que bajan por primera vez a un pozo. Es el caso de Lázaro, que trabajó durante muchos años en el Sotón y hoy hace de improvisado guía, describiendo los rincones de la explotación.

Hunosa, responsable de la organización de este evento, ha extremado las precauciones, mimando cada detalle, garantizando siempre la seguridad de los participantes, que atienden con atención todas las informaciones de los profesionales para actuar en caso de un rescate o la simple colocación de la luz en el casco, un compañero imprescindible durante la carrera.

Subidos en la jaula, los primeros corredores se precipitan varias platas hasta el lugar donde está instalada la salida. «Al final de este pasillo está el baño», bromean entre risas algunos participantes, mientras otros calientan en una de las galerías. Una alfombra activa los chips que cada atleta porta en el dorsal. No hay competición y sí mucho compañerismo. Cada corredor sale empujado por los aplausos de sus compañeros.

Los primeros metros permiten correr con bastante libertad, sin preocuparte del firme irregular. Cada uno elige el lugar por dónde ganar metros, aunque la mayoría lo hace por el medio, entre las vías por las que tiempo atrás se desplazaban los vagones. Pero no todo iba a ser color de rosa. Los voluntarios, instalados cada treinta metros, te avisan: llegan los charcos. «Había como un palmo de agua en algunas zonas y había que estar atentos para no torcer un tobillo», explica el campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, quinto mejor tiempo. Los más precavidos bajan el ritmo, temerosos ante el temor a precipitarse en medio de la galería. Son los menos. La mayoría se mueven veloces entre las vías, atrapando el tiempo en cada recoveco.

Y llega el primer obstáculo serio. La subida del plano. Son trescientos escalones, que ponen a cada uno en su sitio. Aquellos más experimentados vuelan sin apenas esfuerzo. Otros peleamos agarrados de las cuerdas y cadenas que hacen de barandillas en los costados. Al final, está el avituallamiento, donde los más castigados paran a refrescarse. Hay mucha humedad en las profundidades de la tierra y el calor en algunas zonas mina las fuerzas.

El terreno vuelve a ponerse complicado y se vuelve una hazaña no caerse entre el barro. «Ya te queda poco, cien metros», ironiza uno de los voluntarios que marca el giro hacia la chimenea. Se trata de una salida de emergencia para algunos mineros que, en esta ocasión, es la principal dificultad para los corredores. A gatas en ocasiones, escalando entre los escalones, los atletas buscan con la mirada la luz del final, sin mirar lo que dejan atrás. Se trata del tramo más técnico y, en alguna medida, el más peligroso, aunque no faltan voluntarios que ayudan a los participantes para que todos puedan superar el obstáculo.

Reptar mientras subes

Asoma la cabeza entre las vigas después, eso sí, de haber llevado varios golpes que el casco repele. Era imposible no tropezar. Uno no sabe si mirar al suelo o hacerlo al techo, tan bajo que obliga a reptar mientras subes los últimos peldaños. Menos de cien metros para cruzar la línea de meta, con el orgullo de haber participado en esta edición 'zero' con alguno de los mejores especialistas del trail nacional. Uno de ellos es Pablo Villa, campeón de España, que terminó cuarto.

«Descubrir cómo es una mina por dentro te hace la idea de cómo es la vida de un minero y el mérito que tienen», detalla este especialista, que empleó 44 segundos más para completar los cinco kilómetros que el ganador, Manuel Merillas, vigente campeón del la Travesera de Picos de Europa, que se disputa el próximo fin de semana. «Ha sido impresionante, esto no se encuentra en ningún lugar del mundo», relata el ganador, que confiesa haberse sentido «muy bien» a pesar de que se pegó «algún cabezazo que otro con el techo».

Al término de la prueba, ya en los vestuarios empleados por el personal de la explotación, había un discurso unánime. «Ojalá podamos volver el año que viene». La experiencia lo merece.