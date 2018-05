SURF El gijonés Kike Suárez domina las olas de San Lorenzo El joven se aupó a lo alto del podio en la categoría sub 16 del SkoolSurf Kids, una prueba integrada en el circuito nacional júnior DANI BUSTO GIJÓN. Jueves, 24 mayo 2018, 00:11

En una intensa jornada, que se prolongó durante trece horas, la playa de San Lorenzo albergó el pasado domingo la décima edición del SkoolSurf Kids, un campeonato integrado en el circuito nacional júnior, y que contó con la participación de 156 jóvenes surfistas, desde las categorías sub 10 a sub 18. En este evento, el joven surfista gijonés Kike Suárez se aupó a lo alto del podio en la categoría sub 16 masculina.

Las olas no faltaron a la cita y permitieron a los participantes realizar destacadas actuaciones en la bahía gijonesa. De hecho, Hans Odriozola (sub 12), Jacobo Trigo (sub 14), el asturiano Kike Suárez (sub 16) y Bitor Garitaonandia (sub 18) en masculino; y Martina Álvarez (sub 14), Alejandra García (sub 16) y Sara Urresti (sub 18), en femenino, fueron los surfistas que consiguieron los 1.000 puntos.

Este evento, organizado por la escuela Skool Surf, forma parte del circuito Guajes de la Federación de Surf del Principado, y es a su vez una prueba clasificatoria para la Copa de España. Manu Ruiz, monitor de esta escuela gijonesa, valora que «la gente que vino este fin de semana se llevó una buena impresión de lo que es la playa de San Lorenzo, y también de la ciudad».

Del mismo modo, Ruiz también explica que para este evento se «redoblaron los esfuerzos» ya que toda la competición se desarrolló en un solo día, en formato de doble podio. Esto permitió que la competición se desarrollase con dos mangas simultáneas de cuatro participantes en cada una de ellas.

El sol y el buen tiempo permitieron que un buen número de espectadores y aficionados a este deporte se acercasen hasta el paseo del Muro para ver a los participantes. Por su parte, el presidente de la Federación de Surf del Principado, Jesús Espina, quien también presenció la competición, comenta que el nivel de los jóvenes surfistas «ha sido muy bueno».