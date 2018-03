La gijonesa Yohanna Alonso reina de nuevo en el muay-thai

Yohanna Alonso no se conformó con hacer historia el año pasado al proclamarse campeona del mundo de muay-thai. La gijonesa, afincada en la localidad leonesa de Cistierna, ha reeditado el título mundial, superando un grave problema físico. En agosto, sufrió la temida tríada con afectación en la rótula. Pasó por quirófano, donde la pusieron ingertos, tornillos y una placa. «El médico me dijo que podría recuperarme para hacer una vida normal, pero no para competir». En una pelea contra el tiempo, Yohanna no solo fue capaz de dejar atrás la lesión sino que ha logrado el hito de reeditar un título mundial.