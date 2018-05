AJEDREZ Gran actuación de Lucas Antuña en Piélagos Consiguió el bronce en el festival escolar Antonio Robinet, el más popular de los que se disputan en España ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:12

Se disputó la XXI edición del Festival Escolar Antonio Robinet, el más popular de España, un certamen que se organiza en la localidad cántabra de Vioño de Piélagos y que, en esta ocasión, superó los mil participantes, todos ellos menores de veinte años y distribuidos en seis torneos establecidos según las categorías de edad. Varios asturianos participaron en la prueba y el más destacado de todos fue Lucas Antuña, quien logró la medalla de bronce, empatado a puntos con el campeón, en la categoría sub 10.

En la competición, en la que tomaron parte 246 muchachos, resultó muy reñida pues seis jugadores finalizaron con ocho puntos de los nueve posibles, empatados en la primera plaza de la prueba. Los sistema de desempates dejaron al asturiano en la tercera posición. En el grupo correspondiente a los sub 8 jugaron 217 chicos y los mejores asturianos fueron Javier González e Iván López, que empataron en la sexta plaza. En sub 12, con 266 jóvenes en liza, Marcos Salas empató en el octavo puesto. En sub 14, con 159 adolescentes en liza, destacaron Iyán Guedes y Adán Álvarez, séptimo y octavo, y Steve Badillo, Álvaro González y Omar Fernández, que empataron en la undécima plaza. En sub 16 fueron 79 los participantes, entre ellos Samuel García, que empató en la décima posición.

Torneo solidario

En Oviedo se disputó un torneo solidario con la asistencia de 74 ajedrecistas. Venció Héctor López y con él empató a puntos Pelayo Quirós. El podio lo completó Alberto Cuevas. El mejor veterano fue Fermín Jordi. El mejor sub 10 fue Lionel Sierra mientras Eduardo Castro y Jordi Fernández fueron los mejores en las categorías sub 14 y sub 18.

Por último, la primera cita del circuito Avilés Activa estuvo muy reñida y acabó con tres jugadores empatados a puntos en la primera plaza. Una vez establecidos los sistemas de desempates, el oro fue para Iyán Guedes, la plata para Fermín Jordi y el bronce para Emiliano Moreno.