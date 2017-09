HOCKEY SOBRE HIERBA El Grupo recuerda a Kiko Silva con un torneo de prestigio Los veteranos Pedro González, Ivan Pidal y Miguel Rey posan con Antonio Corripio, presidente del Grupo; Juan Ramón Hevia, presidente de la Federación Asturiana, y Falo Rodriguez, responsable de sección del Grupo, durante la presentación del Memorial Kiko Silva. / E. C. Ocho equipos buscarán desde el viernes el triunfo en el memorial del exjugador grupista, de carácter internacional VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 21 septiembre 2017, 08:31

La sección de hockey del Grupo Covadonga se prepara para acoger una de las citas imprescindibles de su calendario anual de actividades. La entidad grupista presentó ayer una nueva edición de su Torneo Internacional Master Hockey RCGG, que desde este año recibe el nombre de 'Memorial Kiko Silva' en memoria de uno de los jugadores y entrenadores más queridos por todos los que han formado alguna vez parte de la sección.

«Kiko Silva ha dejado una huella imborrable en nuestro club y su recuerdo sigue presente en todos nosotros», destacó Antonio Corripio durante la presentación. Ochos son los clubes que participarán en el torneo a lo largo del fin de semana, con una importante representación internacional. El RS Tenis Santander, el RC Jolaseta de Bilbao, el Rosales HC de Madrid, el SPV Complutense de Madrid, el MHC Liberty Dongen de Países Bajos, el KHC Leuven de Bélgica y el SBHC Xenios de Amsterdam completan el cartel junto al propio Grupo Covadonga. En total serán 116 los jugadores que se darán cita en las instalaciones grupistas. Corripio aseguró que «comenzar el otro con esta competición del más alto nivel es para nosotros un orgullo».

El torneo arranca a las 18 horas del viernes y se prolongará hasta el domingo, cuando se disputarán los cruces y las finales. Los aficionados podrán disfrutar de hasta 24 partidos. «Se disputa en formato liguilla, todos contra todos, con partidos de 25 minutos en vez de 70. Creo que tenemos un buen cartel y cada año intentamos mejorarlo», resumió Falo Rodríguez Iglesias, responsable de la sección de hockey del Grupo Covadonga. El presidente de la Real Federación Española de Hockey, Deó Valera, ha confirmado su presencia en Gijón a los dirigentes del club para seguir las evoluciones del torneo.

Algunos de los equipos participantes, como el Xenios de Amsterdam, ya se han convertido en habituales del torneo e intentan adaptar sus compromisos laborales para no perderse la cita en Gijón. «Todos se van muy satisfechos. El Tenis de Santander lleva participando desde la primera edición, el Jolaseta lo hace desde la segunda... Este año hemos tenido que decir que no a algunos equipos porque no podemos tener más, lamentó Falo Rodríguez, a quien le esperan por delante varias jornadas de intensa actividad. Desde el Grupo Covadonga se ha intentado incluso ampliar las plazas disponibles, pero no ha sido posible porque obligaría a cambiar las fechas.

Acompañado de varios miembros del colectivo de veteranos del Grupo, Antonio Corripio le quiso agradecer su trabajo durante todo el año para sacar adelante el torneo: «Sin ellos no hubiera sido posible acoger a equipos tan representativos como los que en esta ocasión se darán cita en nuestro renovado campo de hockey». El presidente concluyó su intervención animando a todos los aficionados asturianos al hockey «a que se acerquen a nuestra ciudad el próximo fin de semana» y a los grupistas a que «apoyen con su presencia este campeonato consolidado que queremos que aumente su poder de convocatoria en cada nueva edición».