HOCKEY PATINES El Hostelcur se aúpa al liderato al pinchar el Manlléu Las gijonesas celebran uno de los tantos logrados ayer ante el Voltregá. / DAMIÁN ARIENZA En su vuelta a Mata-Jove tras lograr la quinta Copa de Europa, se impuso al Voltregá, otro aspirante al título, y se encamina hacia doblete J. L. C. GIJÓN. Domingo, 8 abril 2018, 00:49

El Hostelcur Gijón se aúpa al liderato de la OK Liga femenina en su regreso a Mata-Jove, en su primer partido tras conquistar su quinta Copa de Europa. Las gijonesas se sitúan al frente de la tabla gracias al pinchazo del Manlléu, primer clasificado hasta ayer, pero sobre todo tras imponerse anoche al poderoso Voltregá por un amplio resultado (6-2). El conjunto que dirige Rubén Muñoz era sabedor del tropiezo del citado equipo catalán en la pista madrileña de Las Rozas (3-0) y salió enrabietado a por la victoria.

Con un pabellón de Mata-Jove hasta la bandera, el Hostelcur Gijón fue muy superior al Voltregá, con una gran defensa. No tardó en llegar el primer tanto en una bola que robó Julieta en mitad de la pista para plantarse sola ante la internacional Bernadas y batirla con habilidad.

Con 1-0 en el electrónico, Sara vio una tarjeta azul y la directa consecuente fue ejecutada por Natasha, que no acertó a transformarla. Muy centradas en el encuentro y con un ritmo de bola muy alto llegó el segundo gol, obra de Casarramona, que fue asistida muy bien por Peke. Apenas un minuto más tarde, Julieta anotó el tercero de su equipo y segundo de su cuenta particular. El Voltregá no se dio por vencido y en los últimos cinco minutos del primer tiempo recompuso su imagen y anotó dos goles por medio de la gijonesa Natasha en ambos casos.

En la reanudación, el Hostelcur despejó dudas y se adueñó del partido. Sara anotó y le dio tranquilidad al equipo. Tuvo su ocasión Peke al lanzamiento de una directa, pero no acertó y Sara envió la bola al palo, lo que dejó claro el dominio gijonés. Fue la goleadora Peke la que hizo el quinto para rematar la faena poco después Marta Piquero. Las gijonesas se ponen líderes a falta de siete partidos para revalidar el título liguero y conquistar el doblete.