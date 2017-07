«Lo más importante es la seguridad» José Ignacio López recibe el Premio al Deporte LA VOZ DE AVILÉS 2016 a la Escudería Avilesina. / MARIETA «Estoy muy satisfecho porque este año vamos a contar con la ayuda de muchos ayuntamientos y eso es fundamental para que todo salga bien»José Ignacio López, presidente de la Escudería Avilesina, ilusionado ante el 41 Rallye de Avilés SANTY MENOR avilés. Miércoles, 5 julio 2017, 05:07

José Ignacio López, presidente de la Escudería Avilesina, apura los días previos al Rallye de Avilés, competición que lleva dirigiendo desde su creación hace ya 41 años. Aunque el trabajo más importante ya está hecho, hasta el sábado por la noche no habrá descanso, si bien el avilesino ha vivido unos meses muchos más tranquilos que la pasada edición, dentro de un año 2016 en el que hubo de todo, aunque más cosas positivas que negativas.

Como siempre, lo más importante para él es «la seguridad». Amante de los rallyes desde hace muchos años aunque no piloto, su principal preocupación es la salud de los participantes y los aficionados. Que no haya nada que lamentar el sábado por la tarde en la Plaza de España. Por ello, ruega como cada año encarecidamente que «cumplan con las normas de seguridad. Todo estará bien indicado y es fundamental seguir los consejos de los comisarios».

En ese sentido, la Escudería contará, este año sí, con guardias civiles y policías que corten los tramos, sobre todo en los cruces más peligrosos. «Tengo que agradecer la colaboración de los ayuntamientos de Avilés, Castrillón, Corvera, Soto del Barco y Llanera, porque nos han dado muchas facilidades y sin su ayuda esto sería muchísimo más complicado, por no decir casi imposible», admite el presidente. Del mismo modo, López no se olvida de los patrocinadores, en especial de Ford Autoavisa, que lleva «veintiséis años colaborando con nosotros». No en vano, el propio Rallye de Avilés lleva el apellido de Gran Premio Ford Autoavisa.

Aunque el buen tiempo parece garantizado el sábado -no así el viernes-, José Ignacio López espera que el clima «acompañe», pues con agua los tramos se hacen más complicados y «los aficionados pierden comodidades» a la hora de salir a la calle a seguir la prueba. En cualquier caso, el dirigente avilesino se muestra «satisfecho» por el número de inscritos, que pasa de 61 a 67, y recuerda que «la afición avilesina podrá disfrutar de pilotos de mucho nivel», entre ellos Daniel Alonso o Cele Foncueva, cuyo regreso a los circuitos no ha podido ser mejor en cuanto a resultados.