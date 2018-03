AJEDREZ Jonás Prado y Ángel Martín ganan el Trofeo Judit Polgár El zonal escolar celebrado en el San Fernando. / MARIETA Real Oviedo, Oviedo 93, Ensidesa y Grupo disputarán el título regional de clubes ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:24

Jonás Prado y Ángel Martín, que se proclamaron campeones de Asturias sub 16 y sub 12, respectivamente, ganaron los dos grupos de edad del Torneo Judit Polgár. En la competición destinada a los sub 18, en el que participaron 53 jóvenes, ganó Jonás Prado, con seis puntos de los siete posibles. Igual eficacia mostró Iyán Guedes, pero con peor desempate. Tras ellos quedaron Gumersindo Fernández, Andrés Ingunza y Diego Vergara. En sub 12 tomaron parte 61 niños y venció Ángel Martín, que logró seis puntos y medio de los siete posibles. Tras él se clasificaron Martín Horcajuelo, Alfonso Gutiérrez, Iván Patón y Lucas Antuña.

Por otra parte, finalizó la fase clasificatoria del Campeonato de Asturias de clubes. En División de Honor se registró la sorpresa de la derrota del Real Oviedo frente al Antonio Rico, que alineó a cuatro de sus promesas.

Los otros resultados de la ronda fueron: Siero-Oviedo 93, 2,5-3,5; Ensidesa-Grupo 64, 4,5-1,5; y Grupo Covadonga-Ciudad Naranco, 5,5-0,5, con lo que la clasificación queda del siguiente modo: 1º. Real Oviedo, con 11 puntos; 2º. Oviedo 93, con 10; 3º-4º. Ensidesa y Grupo Covadonga, con 7; 5º-6º. Grupo 64 y Antonio Rico, con 6; 7º. Siero, con 5; y, 8º. Ciudad Naranco, con 4 puntos. De esta forma, Real Oviedo, Oviedo 93, Ensidesa y Grupo Covadonga disputarán el título, mientras que Grupo 64, Antonio Rico, Siero y Ciudad Naranco tratarán de eludir las dos plazas de descenso.

En Primera División venció con autoridad el Universidad y disputará el título y las dos plazas de ascenso con Valdesva, Pablo Morán y Mieres del Camino. En Segunda División aún hay mucha tela que cortar, pues se juega distancia de diez rondas. Lidera el Ateneo 1881, con catorce puntos.

En los dos grupos de equipos filiales también se ha terminado la fase preliminar. En la División de Honor ganó el Ensidesa, con Antonio Rico, Real Oviedo y Oviedo 93 en las cuatro primeras plazas.

En cuanto a la Primera División de filiales ganó el Siero, con Ensidesa, Mieres y Real Oviedo completando el cuarteto.

El próximo sábado, que será Sábado Santo, habrá descanso en todas las categorías y la competición se reanudará el día 7 de abril.

Zonal escolar de Avilés

El comedor escolar del colegio San Fernando acogió el zonal de Avilés de los Juegos Deportivos del Principado de ajedrez individual. Estaban inscritos casi un centenar de deportistas, aunque la participación real se vio bastante mermada por algunas renuncias.

En la categoría sub 8, con abrumadora mayoría de representantes del colegio San Fernando, resultó vencedor Álex Labra, con un pleno de victorias. Se lleva además la única plaza para la final otorgada a los prebenjamines. La medalla de plata fue para otro local, Pelayo Blanco, completando el podio el praviano Leo Durrer. Se puede obtener más información en

En la categoría sub 10, el avilesino Lionel Sierra partía con el número uno y lo conservó hasta el final. Ganó con claridad impropia de su edad todas las partidas y fue el único de los favoritos que finalizó en el podio. Le acompañaron Alejandro Castaño, del Paula Frassinetti, y el jugador del San Fernando Yago Mira, que realizó un torneo magnífico y batió a varios jugadores a priori más expertos. Les acompaña a la final Daniela Bernardo, también del Sanfer, como mejor fémina.

En la categoría alevín, los dos favoritos, Ángel Cuartas y Adrián Torío, ocuparon la primera y segunda plaza respectivamente, mientras que completó el podio Diego Carreño. La jugadora del Sanfer Carla Fernández finalizó en una excelente quinta posición y será nuestra representante en la fase final.

Las categorías sub 16 y sub 14 jugaron mezcladas, resultando Darío Bagüés vencedor absoluto y Juan Luis García mejor alevín con un excelente segundo puesto en la clasificación general.