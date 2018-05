JUDO El Judo Club Avilés femenino hace historia El Judo Avilés femenino celebra su bronce final y la victoria en la última jornada. / JUDO AVILÉS Pese a tratarse de un recién ascendido, el conjunto local logró la medalla de bronce en PrimeraLas chicas consiguieron el triunfo en la última jornada liguera, mientras que los chicos alcanzaron el objetivo de la salvación con un sexto puesto final SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 13 mayo 2018, 01:13

Un año después de conseguir el éxito de regresar a la Primera División, el Judo Avilés femenino, que ya tenía el bronce asegurado, consiguió llevarse el triunfo en la última jornada de la liga nacional, un hecho sin precedentes en la historia del judo avilesino, con una plantilla formada por judocas de la casa como Laura Valdés o Andrea Barreiro, con retoques de la calidad de Jaione Ekisoain, Susi y Sara Álvarez. Todo ello sin Raquel Rodríguez, que esta temporada no ha competido con el club al encontrarse de Erasmus fuera de España.

La última jornada, o el 'play off' de la liga, al que las avilesinas accedían con el tercer puesto general asegurado y con el único aliciente de despedirse del curso con una victoria que a la postre conseguirían, se inició con victoria por 3-2 frente al Judokan Valencia. Susi empató con Rocío Torres tras quitar un wazari por decisión de la mesa, Jaione ganó al no presentar rival en su peso Judokan, Laura perdió ante María Ramos, Andrea frente a Alba López, Sara venció al no presentar rival Judokan, y Susi y Rocío repitieron el combate decisivo, cayendo del lado de la judoca del Avilés.

El segundo encuentro enfrentó a las avilesinas contra el Fontenebro, venciendo por un claro 3-1. Susi ganó a su rival con una acción de sode que le dio el ippon, Jaione superó a Elena Aguilar con soltura, Laura no pudo con Sofía Hogreffe por dos acciones de hombro, Andrea empató con Marina Fernández en un combate igualado y Sara doblegó a su oponente gracias a un harai osoto que propició un ippon.

En el tercer y último encuentro, el Judo Avilés se impuso al UCAM. Susi empató en un combate duro ante Izaskun Ballesteros, Jaione superó a Olga Jiménez gracias a un wazari de uchi mata y posterior inmovilización, Laura cayó ante María Cabas por ippon, Andrea superó a Cristina Pérez por kumikata y Sara no falló frente a Evadne Huecas gracias a tres shidos que propiciaron un hansoku de su rival.

«Ha sido un exitazo sin precedentes para el judo femenino avilesino», explicaba Carlos Fernández, director técnico del club, nada más finalizar la competición, mientras que la judoca avilesina Andrea Barreiro destacó tanto el «aumento de nivel que ha tenido la plantilla con fichajes como Jaione o Sara», como el gran ambiente que hay dentro del equipo, pues «somos como una familia. Nos llevamos muy bien y eso se nota en el tatami».

Buen papel masculino

Sin opciones de podio, el Judo Avilés masculino encaraba la última jornada liguera con el objetivo de conseguir la permanencia para poder continuar una temporada más en la máxima categoría del judo a nivel nacional. Con un plantel formado por Ricardo, Andrea, Mendiola, José Ramón y Enzo, los avilesinos sumaron una victoria y dos derrotas que les permitieron no solo lograr la permanencia, sino acabar el curso en una meritoria sexta plaza.

El triunfo avilesino llegó por 4-0 frente al Navalmoral, con victorias para todos a excepción del nulo de Ricardo. Ante el Extremadura, el Judo Avilés cayó por 2-3 con victorias de Mendiola y Andrea, y este último lograría un triunfo más, que no podría evitar la derrota frente al Girona por un ajustado 1-2.