Los Juegos Escolares deparan cinco nuevos campeones Vergara, González, García, Antuña y Badillo. / QUIQUE64 Samuel García, Steve Badillo, Diego Vergara, Lucas Antuña y Javier González ganaron sus categorías de edad ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 25 abril 2018, 00:09

La final de los Juegos Escolares, que reunió a cerca de centenar y medio de participantes, deparó cinco nuevos campeones: Diego Vergara, Javier González, Samuel García, Lucas Antuña y Steve Badillo.

En categoría Sub 8, que concentró a treinta participantes, el oro fue para Javier González, que ganó todos los encuentros, la plata para Saúl Díez y el bronce para Daniel Sánchez. En Sub 10, con treinta y nueve jugadores, ganó el Lucas Antuña y conformaron el podio Aitor Valeiro y Lionel Sierra. En Sub 12, que reunió a treinta y dos finalistas, el ganador fue Diego Vergara, que ganó todas las partidas, seguido de Iván Patón y Noé Peláez. En categoría Sub 14, en la que tomaron parte veinticinco jóvenes, venció Steve Badillo y Adán Álvarez y Carlos Martínez formaron los podio, todos los mismos puntos. Por último, en categoría sub 16, en la que participaron dieciocho ajedrecistas, dio la sorpresa Samuel Díaz, quien ganó todas las partidas y superó a Jonás Prado y Paula Revuelta.

Regional de clubes

La última jornada del regional de clubes despejó la pocas incógnitas que había en torno a los ascensos y descensos. En el grupo por la permanencia de División de Honor, el Siero derrotó al Naranco por 4,5-1,5 y son los oviedistas los que descienden junto al Antonio Rico, que empató con el Grupo 64. La clasificación quedó así: 1º. Grupo 64, con 8 puntos; 2º. Siero, con 7; 3º. Naranco, con 6; y, 4º. Antonio Rico, con 3 puntos.

En el grupo por el título, ya en poder del Real Oviedo por tercer año consecutivo, se registraron las victorias del Oviedo 93 frente al campeón, que presentó un conjunto plagado de jóvenes y el Grupo Covadonga perdió frente al Ensidesa. La tabla terminó de este modo: 1º. Real Oviedo, con 10 puntos; 2º. Oviedo 93, con 8; 3º. Ensidesa, con 5; y, 4º. Grupo Covadonga, con un punto.

El Universidad ya había ganado su plaza de ascenso a la máxima categoría y le acompañará el Pablo Morán. En el grupo por la permanencia fueron el Ateneo 1881 y el San Juan Bautista los que defendieron la categoría y el Alfil y el Gradense los que han descendido.

Por último, en Segunda División, que aglutinó a veinticinco conjuntos, se impuso el Club Ajedrez Candás y en la segunda plaza empataron Oviedo 93, Al Paso, Universidad y Ateneo 1881. El próximo sábado habrá descanso en las competiciones asturianas.