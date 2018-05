Kame.net y Ébano se jugarán el título de Copa

Disputada hasta doce rondas, San Agustín Kame.net y Café Bar Ébano se jugarán esta tarde, a partir de las 16 horas en la Sidrería El Mallu, el título de la Copa del Campeonato Avilesino de Mus. Ayer se disputaron la décima ronda, en la que cayeron Casa Germán y San Agustín Céltica, la undécima, en la que no hubo bajas, y la décimo segunda, en la que Xaréu Nacional perdió frente al Kame.net, a la postre finalista. El Kame llega a la final con un cero y el Ébano con dos, por lo que si los primeros consiguen el primer triunfo dejarían sentenciada la Copa. De no ser así, la siguiente partida se disputaría en torno a las 17.30 horas. Cabe destacar que Casa Germán no podrá conseguir el 'doblete' tras llevarse el título de Liga, mientras que el último campeón copero, el Campy, ya había caído en la primera ronda.