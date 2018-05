Los karatecas de la Escuela Zurita mantienen la fe en el ascenso LA ESCUELA DE KÁRATE ZURITA, CON EL SPORTING. El maestro Daniel Zurita, en la fila de arriba, a la derecha, junto a decenas de sus alumnos más pequeños. / ARNALDO GARCÍA Lunes, 14 mayo 2018, 00:38

No fue un buen fin de semana para el Sporting. La derrota frente al Barcelona B resultó tan inoportuna como cruel. Pero la afición rojiblanca no se da por vencida en su objetivo de empujar al equipo de Rubén Baraja hasta el ascenso directo. La Escuela de Kárate Zurita, toda una referencia que tiene su actividad en Nuevo Gijón, se ha sumado también a la campaña promovida por EL COMERCIO para apoyar al Sporting, manteniendo intacta la esperanza a falta de tres jornadas para el final del curso regular. Después, si no hay posibilidad de adelantar al Huesca, tendrá que pelear en el 'play off'. Pero, mientras tanto, debe exprimir todas las posibilidades, observan desde esta escuela de kárate, que lleva formando a numerosas generaciones de karatecas desde hace ya veintitrés años.

Cerca de setenta de sus alumnos más pequeños se concentraron este fin de semana en las instalaciones de la escuela para posar con la pancarta de EL COMERCIO, que muestra un mensaje muy claro, sin rendición: «Nosotros creemos en el Sporting». No pudo estar presente en el encuentro su director, Antonio Zurita, pero sí que estuvo el maestro Daniel Zurita. Todos confían en las opciones del equipo en este final de temporada, en el que se medirá al Tenerife, Granada y, en la última jornada, al Córdoba. En estos tres partidos esperan que los futbolistas rojiblancos logren remontar los cuatro puntos de diferencia y, si no, que el equipo de Baraja consiga el ascenso a Primera a través del 'play off'.