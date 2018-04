No intentes hacer esto en casa, por favor La gimnasta Katelyn Ohashi hizo una coreografía con la música de Michael Jackson. Consiguió un 9.95 de puntación EL COMERCIO Gijón Martes, 17 abril 2018, 10:55

Ganadora de American Cup 2013 y es uno de los grandes talentos de su generación. Las múltiples lesiones mermaron su carrera en la élite del deporte, sin embargo ha brillado en la gimnasia universitaria con ejercicios de gran dinamismo y grado de dificultad, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

Katelyn se está volviendo viral por su increíble coreografía de Michael Jackson, y seguramente hará que quieras levantarte y bailar. En los Campeonatos del Pac 12 de 2018, la atleta estudiante realizó una rutina digna de ovación de pie junto a una mezcla de éxitos de Michael Jackson, incluidos 'Thriller' y 'The Way You Make Me Feel'. Katelyn incorporó un moonwalk fantástico en el medio de su actuación.

Su impecable e increíble rutina de ejercicios le dio un puntaje de 9.95 sobre 10, permitiéndole empatar en primer lugar en la competición.