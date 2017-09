La Laboral acoge la Pony League

Las Pony League Qualifiers sub 14 y sub 16 comenzarán a disputarse a partir de mañana en el campo de béisbol de la Universidad Laboral. Estos campeonatos, organizados en Asturias por el Llano Béisbol Club, son clasificatorios para la fase final europea en Praga, que se celebrará del 19 al 22 de abril de 2018. Los encuentros comenzarán mañana, mientras que la inauguración oficial será el viernes con el partido que enfrenta al Polè de Bordeaux contra el CBS Gavá en la categoría sub 14, las 17.45 horas.