La luanquina Berta García jugará en el Gijón femenino

La olímpica Berta García anunció ayer públicamente su vuelta a los terrenos de juego, los cuales había abandonado después de disputar en agosto en Mundial de Irlanda, tercera cita mundialista en la que tomaba partido dentro de su extensa carrera. La luanquina vestirá por primera vez la camiseta de un equipo asturiano, concretamente del Gijón Universidad de Oviedo para disputar la Liga Norte Femenina.

A sus 35 años, además de en el CRAT de La Coruña, club en el que se inició en el rugby mientras cursaba los estudios de INEF, Berta vivió dos experiencias en el extranjero en Richmond y Nueva Zelanda, además de participar con éxito en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Como entrenadora, la luanquina lleva años colaborando con clubes de la región como Belenos, Grupo Cultura Covadonga y el Gijón Rugby Universidad de Oviedo.

Por otro lado, los equipos del Belenos sub 14 y sub 18 no hicieron puente el pasado fin de semana y disputaron tres partidos. El sub 18 cayó frente al All Rugby Llanera por 45-15 y el sub 14 tampoco pudo con el All Rugby Llanera (5-30), y posteriormente superó al Cowper (27-5).