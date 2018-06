Marcos Fernández reina en La Traveserina Varios corredores, durante una de las ascensiones de la competición. / LA TRAVESERA La corredora vasca Isa Casado fue la mejor entre las féminas en una edición en la que solo completaron el recorrido 308 participantes C. SÁNCHEZ GIJÓN. Domingo, 3 junio 2018, 00:49

Marco Fernández (Los Urrieles) se adjudicó la victoria en la sexta edición de La Traveserina, prueba que solo lograron acabar 308 corredores. No obstante, no fue el más rápido ya que Andrés García fue el primero en cruzar la línea de llegada, pero fue sancionado con dos horas de penalización por no llevar la indumentaria adecuada en una zona de la carrera. La corredora vasca Isa Casado (Goirrri Garaia), por su parte, se llevó el triunfo entre las féminas.

Los participantes tomaron la salida en Sotres dispuestos a cubrir el circuito de 44 kilómetros que les llevaría a Arenas de Cabrales. En una prueba de este prestigio, los favoritos, desde los primeros kilómetros, se aplicaron para tratar de inscribir su nombre en el historial de vencedores.

Marcos Fernández no tardó en presentar su candidatura y fue el más rápido en el primer tramo de la prueba hasta Bulnes. Pau Pierres y Fernando Arca le seguían y dejaban que la prueba transcurriera. Después de transitar por la Vega de Urriellu y de vuelta a Sotres, las posiciones se definieron. Fernández volvió a estar en disposición de conseguir el triunfo. Y lo consiguió ya que, tras mantenerse a la expectativa, atacó en los últimos kilómetros para hacerse con la victoria con un tiempo de 5h23.14.

El veterano Santi Obaya (Tema Obaya) volvió a tirar de experiencia y, de nuevo, supo leer la carrera para ir de menos a más y finalizar segundo con 5h27.23. Pau Pierres (Ludo Aventura) acabó tercero con 5h49.03.

Isa Casado, por su parte, no tuvo demasiado problemas para superar a todas sus rivales en el tramo final de la competición y lograr la victoria. Marcó un tiempo en la línea de llegada de 6h54.09, con el que ocupó la posición trigesimosegunda de la general de la prueba.

María Amparo Zapico (Amurrio) acabó en segunda posición tras liderar la prueba casi en su totalidad (7h14.24). Verónica Gutiérrez (Arkial Peña Santa) se hizo con la tercera plaza (7h24.15).