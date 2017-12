Marieke Vervoort ya no aguanta el dolor y se prepara para la eutanasia Vervoort, tras lograr la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. / EFE Campeona paralímpica en Londres 2012 y Río 2016, su estado ha empeorado notablemente y los médicos avalan su decisión S. D. Sábado, 30 diciembre 2017, 22:39

A sus 38 años Marieke Vervoort no aguanta más. Campeona en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y en Río 2016, la belga está preparada para someterse a la eutanasia porque no soporta el dolor que le provoca la tetraplejía progresiva incurable que padece desde los 14 años.

«No quiero sufrir más, esto es muy difícil para mí, cada día me deprimo más y más. Nunca tuve esos sentimientos pero no puedo más. Estoy llorando mucho», ha compartido Vervoort en una entrevista con el diario 'The Telegraph'.

El cuerpo de Marieke Vervoort está paralizado desde los pies hasta el pecho, sufre desmayos e intensos dolores. Y desde hace unos meses también violentos espasmos. «Ahora, incluso mi visión está desapareciendo. Un óptico me vio y me dijo que no había nada que él pudiera hacer, ya que el problema venía de mi cerebro, no de la vista. Entonces una neuróloga estuvo conmigo toda la noche mientras yo tenía un espasmo tras otro. Después me dijo que eso que me estaba pasando no era un ataque epiléptico, sino mi cuerpo gritando 'Tengo mucho dolor, no puedo más'», relata la deportista.

Más información en ABC