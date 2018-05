«Ni en mis mejores sueños imaginé lograr tantos títulos» Xuan Ramón Naves sujeta un stick, al que lleva unido toda una vida. / DAMIÁN ARIENZA «No se apuesta con claridad por el equipo, se utiliza en intercambios políticos. Tras dos años, aún no se ha arreglado la pista de La Algodonera» Xuan Ramón Naves Presidente del Hostelcur Gijón J. L. CALLEJA GIJÓN. Lunes, 21 mayo 2018, 00:39

Xuan Ramón Naves, (Gijón, 1960), abandona la presidencia del Hostelcur Gijón Solimar. Lo hace con la satisfacción de una excelente gestión que ha deparado once títulos en dieciséis años, lo que convierte al club gijonés en el más laureado del deporte asturiano: cinco Copas de Europa, tres de la Reina y otras tantas OK Ligas. Pero el dirigente gijonés se marcha también con un sabor agridulce por las decisiones que ha tenido que tomar en los últimos días, como la no renovación de algunas jugadoras importantes como 'Peke' y Casarramona. Además, lamenta que, pese a los éxitos, no cuenta con el suficiente respaldo de las instituciones, por las que se cree utilizado. Y, del mismo modo, ve con buenos ojos que el club gestione la vuelta del entrenador Fernando Sierra y las exjugadoras Natasha Lee y Luchi Agudo.

-¿Cómo se siente el dirigente de un club que se marcha después de dieciséis años con once títulos?

-De una forma positiva, por supuesto, pero también con la sensación un poco agridulce al final por algunas decisiones que hemos tenido que tomar en los últimos días. Pero me quedo con muchas cosas positivas.

-¿Pensó cuando tomó posesión de su cargo en 2002 que podía llenar la vitrina con tantos trofeos?

-Ni en los mejores sueños imaginé conseguir el número de títulos que se han logrado y, sobre todo, de tanto prestigio. Especialmente porque, cuando empezamos hace dieciséis años, acabamos últimos o penúltimos en la Liga Asturgallega. La temporada siguiente, sin embargo, ganamos esa competición y empezamos a ver las posibilidades de crecer. Pero nunca pensamos en ganar una OK Liga, una Copa de la Reina o una Copa de Europa.

-¿Cuáles ha sido sus principales premisas en la gestión?

-Apoyar el talento de la gente que teníamos en el club, tanto técnicos como jugadores, confiando plenamente en ellos. Creo que fue lo que nos ha dado resultado . Acertamos de pleno. A partir de esta apuesta fueron llegando poco a poco los resultados.

-La temporada ha sido dura, con varias lesiones y algunos resultados que no esperaban.

-No fue precisamente un paseo militar porque se lesionaron las dos jugadoras más importantes al mismo tiempo ('Peke' y Casarramona) y en algunos partidos nos faltó la confianza que tuvimos al principio. Pero, desde la final europea en Portugal, el equipo se recompuso y acabó a un nivel soberbio. Ganó con solvencia a nuestro gran rival de siempre en las pistas: el Voltregá.

-¿De los tres dobletes valora más este que los anteriores?

-Sin lugar a dudas. Además, los títulos tuvieron una repercusión mediática mayor, que para un deporte como el nuestro es vital. Fue una pena perder con el gol de oro la Copa de la Reina en Vilanova tras eliminar en semifinales al Voltregá. De lo contrario, hubiera sido algo inolvidable y para enmarcar.

-¿Las decisiones que ha tenido que tomar los últimos días han resultado un tanto difíciles?

-Insisto en que quizá fue uno de los peores momentos de toda mi gestión cuando no se renovó a jugadoras muy importantes,. Pero lo estimamos así en la junta directiva. No fue agradable ni plantearlo ni ejecutarlo.

-Ahora, sin 'Peke' ni Casarramona, dos de las cuatro campeonas mundiales, el Hostelcur no parece a priori ese equipo invencible que aspira a todo...

-La filosofía del club en sus comienzos no apuntaba a conseguir de forma inmediata títulos ni presionarse en ese sentido. Lo importante era hacer un buen hockey. Luego vendrán los resultados. Pero estoy seguro de que las jugadoras que las suplan mantendrán el altísimo nivel del conjunto.

-¿Qué le parecería recuperar a figuras como Natasha Lee o Luchi Agudo?

-Son jugadoras que están en la mente de todos por la calidad que tienen y por el espectáculo que dan en la pista. Por supuesto que sería un gran acierto de la nueva directiva poder recuperarlas ya que, además, la afición disfrutaría mucho con ellas. Son dos referentes a nivel mundial y, a buen seguro, que tendríamos opciones de seguir aspirando a ganar las tres competiciones.

-¿Y la posible vuelta de Fernando Sierra?

-También sería una buenísima decisión recuperar a un técnico que fue un gran pilar en la construcción del club y en la conquista de los primeros títulos

-¿Los éxitos de esta temporada pueden ayudar a que se apueste definitivamente por un conjunto que ha hecho historia en el deporte asturiano?

-La sensación estos años es que no se ha apostado con claridad. Nuestro éxitos se utilizan en intercambios políticos. Primero, que si había crisis y, ahora que estamos saliendo de ella, no veo decisión. Hace dos años se presupuestó el cierre perimetral de La Algodonera y no se ha puesto ningún ladrillo aún. Así no podemos progresar. Hasta en una ocasión un equipo tuvo que venir tres veces a Gijón para terminar un partido al estar inundada la pista.

-¿Seguirá vinculado al club de alguna manera o se tomará algún tiempo?

-No quiero estar en la batalla a diario como hasta ahora ni tampoco en primera línea. Otra cosa es que desde la nueva directiva se pida mi colaboración, aunque necesito un poco de descanso.