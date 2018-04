«Estamos muy motivados y a un partido podemos ganar al VRAC B en la final» Guti avanza con el oval junto a Ondina, Franco y Cazalla, en el encuentro frente al Gijón disputado en Las Mestas. / ARNALDO GARCÍA El canterano Guti, uno de los habituales titulares del Oxigar Belenos, analiza el decisivo encuentro que disputa mañana el conjunto blanquiazul en la fiesta del Muro de Zaro SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 20 abril 2018, 00:06

Mientras el club ultima las últimas gestiones para que todo salga según lo previsto y la ciudad calienta motores de cara a vivir lo que será mañana una auténtica fiesta del rugby en el Muro de Zaro, jugadores y técnicos del Oxigar Belenos se están dejando la piel preparando la final de la Liga Norte frente al VRAC Quesos Entrepinares B.

Jordi Sánchez ha redoblado esfuerzos y la plantilla está preparando el decisivo choque con especial motivación. Entrenamientos en la playa, sesiones individuales de gimnasio, intensidad sobre el sintético de La Toba... nadie está escatimando una gota de sudor pues, como reconoce el canterano Diego Gutiérrez 'Guti' (Avilés, 1989) «a un partido podemos ganar al VRAC y estamos muy motivados para disputar la final ante nuestro público».

Ala de formación, esta temporada ha tenido que jugar prácticamente todos los partidos de la liga regular como zaguero ante la lesión de su compañero Iyán. «Al principio de la temporada me notaba un poco forzado, un poco desubicado, pero poco a poco te vas haciendo a la posición, porque es muy distinta a la de ala, y acabé sintiéndome muy bien».

Un esguince y la llegada del argentino Caio, cuya posición específica es la de zaguero, mermaron la continuidad de un Guti que se ve titular mañana, aunque «no lo sabré hasta última hora». El corverano se declara «en buena forma» y «a tope» de cara a lo que será un partido inolvidable.

Si Guti es optimista de cara a conseguir el triunfo es porque «llegamos bastante bien de forma, vamos a pelear muchísimo, que nadie lo dude, y tenemos una gran motivación al ver el apoyo de todo el mundo y ver que mucha gente nos está siguiendo».

Aunque todavía es pronto para hacer balances, pues queda lo más importante de la temporada, el jugador blanquiazul no oculta que «la llegada de los argentinos ha significado un 'plus' para nosotros» y que «aunque no me esperaba llegar como invicto a este partido, sí vi desde el verano que este equipo podía alcanzar la final. Ahora vamos a por todas».

Una final que, además de ser importante porque hay un título en juego, lo será también de cara a la fase de ascenso, que comenzaría el primer fin de semana de mayo. De ganar, el Oxigar Belenos se mediría en cuartos de final al Universidad de Bilbao, mientras que de perder lo haría ante el 'gallito' Ferrol. Pase lo que pase, eso sí, el sorteo de semifinales sería puro, mientras que la final, cuyo último tendría lugar el 9 de junio, fecha en la que se daría por finalizada la temporada para el primer equipo blanquiazul, se disputará a doble vuelta.

El club continúa preparando con mimo el evento, al que acudirán autoridades locales y regionales y que espera reeditar al menos la mejor asistencia histórica del Muro de Zaro en un partido del Belenos, que data de unos 1.000 espectadores. La entrada será gratuita y habrá rifa, comida, cerveza, pizzas, tienda y mucho, mucho rugby de calidad.