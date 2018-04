PESCA El Narcea da un campanu de 9,4 kilogramos Juan Carlos Rodríguez, con el campanu del Narcea, en el precinto de La Rodriga. / D. S. FUENTE El ejemplar, de 92 centímetros, fue echado a tierra por el moscón Juan Carlos Rodríguez en la zona libre de la falda de La Columna DAVID SUÁREZ FUENTE CORNELLANA. Sábado, 21 abril 2018, 00:16

El Narcea dio por fin su campanu después de que se abriese la veda de la pesca del salmón el pasado domingo en los ríos asturianos. Y lo hizo con un ejemplar de gran tamaño (9,475 kilos y 92 centímetros de largo), que fue echado a tierra por el moscón Juan Carlos Rodríguez Menéndez, a las tres y media de la tarde de ayer, a cucharilla, en la zona libre de la falda de La Columna, parte del río próxima a Cornellana, en el concejo de Salas.

«Es la primera vez que capturo un salmón», reconoció este inexperto pescador de 27 años, quien se mostraba nervioso al llevarlo al precinto de La Rodriga. «Casi no me lo creo», señaló. El pez picó a la tercera lanzada. «Me costó sacarlo a tierra unos 25 minutos», explicó. Lo hizo con ayuda de su novia, Silvia Peláez, quien colaboró con la sacadera. «Casi no entra de lo grande que es», hicieron hincapié ambos pescadores. Es la quinta vez que Juan Carlos Rodríguez acude a pescar el salmón: «La última vez lo intenté el domingo, pero no hubo suerte».

Un pesado ejemplar que dejó sin fuerzas al pescador, a quien le constaba sostenerlo. Además, los nervios y la rapidez con la que quisieron llegar al precinto hicieron que se dejara olvidada la cucharilla en la zona de pesca. «Me dio suerte por haberla comprado en El Casino de Cornellana», explicó el pescador, quien no sabía dónde iba a guardar el salmón hasta la hora de la subasta.

Juan Carlos Rodríguez tiene pensado subastarlo en un cita que tendrá lugar hoy, a las 13 horas, en el monasterio de San Salvador de Cornellana. «Hay hosteleros interesados», aseguró el regidor salense, Sergio Hidalgo, quien enseguida se puso en marcha para organizar la subasta.

El regidor evitó hablar de la polémica suscitada con la venta del campanu de Asturias en Cangas de Onís. «Hoy el protagonista es el pescador y el salmón del Narcea», apuntó. El pescador también se llevará dos permisos de pesca en el río Skjalfandafljor, en Islandia, valorados en 3.500 euros, donados por la empresa especializada en pesca Iceland Outfitters y PescaSalmon.com. «Iré con mi novia», aseguraba Rodríguez Menéndez, quien se sorprendió al conocer que la caña que le va a regalar el Rey del Río por haber capturado el primer campanu del Narcea está valorada en ochocientos euros.