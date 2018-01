Natación El nuevo reto de Mireia Belmonte Mireia Belmonte, imagen del nuevo Hyundai Kona. / Efe La nadadora española buscará en este 2018 batir el récord de Europa de los 200 mariposa en el Europeo de Glasgow JAVIER VARELA Madrid Lunes, 29 enero 2018, 15:51

Mireia Belmonte sigue buscando nuevos retos que le permitan mantener la motivación. La nadadora ya puede presumir de tener medallas de oro en Juegos Olímpicos, el Mundial y el Europeo tanto en piscina corta como de 50 metros y por eso, en lugar de luchar contra las demás nadadoras, este año luchará contra ella misma y el crono. "Me haría mucha ilusión conseguir el récord de Europa en la piscina de 50 y la prueba en la que lo tengo más cerca es el 200 mariposa", decía la campeona olímpica en la presentación del nuevo Hyundai Kona. "No tengo ningún récord de Europa y del Mundo y es un buen momento para intentarlo y por eso estoy entrenando para ello. Si lo puedo conseguir tendré algo más que añadir a mi palmarés", afirmaba con una sonrisa.

Este nuevo reto supone una incógnita para Mireia, porque luchar contra el crono y no contra una rival es algo nuevo para ella. "Ambas cosas son difíciles porque nunca sabes lo que va a pasar en la piscina. Cada rival es un mundo y no sabes la estrategia que va a llevar cada una en la prueba y tú sí te conoces y sabes el entrenamiento que has hecho", señalaba. "Siempre es difícil competir contra tí misma porque no sabes el tiempo que vas a hacer como tampoco sabes lo que van a hacer los rivales".

La considerada mejor deportista española de la historia indicó que está "mucho mejor" de los "episodios de mareos y vértigos" que tuvo al inicio de la temporada y por los que tuvo que parar. Ahora ha vuelto a los entrenamientos "combinando el trabajo en altura en Sierra Nevada con el del CAR de Sant Cugat a nivel de mar". Si las circunstancias lo permiten puede que se escape una temporada a Bolivia "que son casi 4000 metros de altura, pero estamos estudiando si es bueno para el cuerpo y los entrenamientos", añadía. Lo que no varía es su día a día y el ritmo de entrenamientos: "Todo continúa igual con el objetivo de mejorar los detalles que nos quedan por mejorar. De momento me encuentro bien y voy por el bien camino".

Y ese camino se anda con un día a día exigente y duro con "unas 8 horas de entrenamiento repartidas entre 5 en el agua, otra hora y media de cardio en la que combinamos carrera, bici estática, boxeo y escalada, y otros 90 minutos más para hacer pesas y musculación". "Todos los deportes que hacemos que no son nadar tienen el objetivo de mejorar en la piscina", decía Mireia que explicaba qué beneficios saca de practicar una disciplina tan diferente a la natación como el boxeo. "Con él se trabaja la coordinación y se nota cuando entrenas en aguas abiertas. No para pegar a los rivales", decía entre risas, "pero sí para saber esquivar el golpe de alguna rival o para saber posicionarte dentro del grupo de carrera".

Mireia volvió a reclamar más apoyo para contar con todos los medios necesarios para su preparación y para recuperar y cuidar su cuerpo. "Es como si un coche no lo llevas al mecánico; al final un día se rompe, y es lo que me pasó a mí en 2015 con los hombros, por eso creo que es importante tener la figura de una fisioterapeuta que me pueda acompañar todo el año y esté conmigo casi cada día", recalcó. "Un fisio es lo mínimo que necesita un deportista y espero que se pueda solucionar ya esto porque para entrenar bien necesito recuperar bien y seguir un ritmo de recuperación normal y corriente. No pido nada del otro mundo", incidía.

Para la badalonesa, de 27 años, en Tokio disputará sus cuartos Juegos Olímpicos pero ahora "lo más importante es este año". "Los ciclos olímpicos pasan más rápidos de lo que esperas porque cuando estabas en Pekín llegó rápido Londres y luego Río de Janeiro casi sin darte cuenta", reflexionaba. "Hay que disfrutar año a año aunque teniendo el objetivo de los siguientes Juegos que es lo importante, pero sabiendo que tienes Europeos y Mundiales donde tienes que hacer un buen papel para ponerte bien en el ránking de cara a los Juegos", finalizó.