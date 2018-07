«Es un orgullo ver la evolución de Fundavi en estos 15 años, no éramos unos iluminados» Luis Álvarez, a la izquierda, en la firma del acuerdo de colaboración con Tierra Astur. / MARIETA «La gente va entendiendo poco a poco que las colaboraciones no son sólo con nosotros, sino que repercute en todo el deporte de la ciudad» Luis Álvarez, actual presidente de honor de la Fundación, hace balance de la campaña recién concluida SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 6 julio 2018, 02:24

Desde la posición de presidente de honor, una vez dejada a un lado la presidencia al uso después de muchos años de trabajo, Luis Álvarez hace un alto en el inicio de sus vacaciones veraniegas para analizar la recién finalizada temporada deportiva, así como la situación actual de la Fundación Deporte Avilés, organización que ayudó a fundar hace ya quince años.

Cuando se le pregunta si Fundavi vive el mejor momento de su corta historia, el mandatario responde tajante con un «sí. Llega un momento en el que la cosa va avanzando, la economía se va recuperando y la gente va viendo que Fundavi no éramos cuatro amigos nada más, que no sólo luchamos para conseguir dinero para nosotros, sino que luchamos por el deporte avilesino con becas y apoyos a los deportistas. No éramos unos iluminados ni fue una idea espontánea».

Luis espera que el crecimiento de la Fundación no se quede así, y bromea con que «aunque ya esté en un segundo plano, seguiré yendo a alguna reunión a tirarles de las orejas». El avilesino apuesta por «seguir buscando maneras de obtener recursos y ayudar a los deportistas. El otro día hablé con una de las crías que recibieron las becas 'Corre y Estudia' y me comentó que nunca había recibido nada, estaba muy ilusionada. Después hablé con su padre y bueno, me decía que cien euros no era demasiado, pero tenemos lo que tenemos y está claro que no somos un banco. Son críos que estudian muy bien, porque hay que tener una nota muy alta para conseguir estas becas, hacen deporte y está bien que alguien se acuerde de ellos como hacemos desde Fundavi. Pienso que es algo con lo que debemos continuar».

En cuanto a la temporada realizada por los equipos de Fundavi, a saber Cafés Toscaf Atlética Avilesina, Inmobiliaria Víctor Antuña Adba, La Curtidora Universidad de Oviedo y Oxigar Belenos, Luis Álvarez recalca el «mérito que tienen todos y cada uno de ellos, porque cada día surge un club nuevo para dividir a los deportistas. En líneas generales he visto bien la temporada, todos los equipos salvaron la categoría y lucharon bien. La Atlética estuvo cerca de conseguir algo más, y el Belenos lo mismo. En todos los sitios se refuerzan y ahora hay que cambiar el chip. Pienso que todos los equipos de Fundavi están trabajando muy bien la base y la Atlética, La Curtidora, el Belenos y el Adba tienen buenos mimbres en su cantera para ilusionarse en los próximos años», admite.

Apostar por la cantera

Como el presidente más longevo de la historia del Adba, Luis Álvarez tiene claro que «los tiempos han cambiado bastante. Antes había gente que nos apoyaba, había dinero y se trabajaba con el nombre, porque no hay que olvidar que el Adba jugó tres fases de ascenso a Liga Femenina, en todas ellas bastante bien clasificado. Recuerdo una semifinal contra el Joventut en la que se perdió por un fallo de una jugadora, a la que le botó mal el balón cuando se iba sola». Ahora, «en lugar de fichar a gente de renombre hay que buscar jugadoras más cercanas, de aquí, y en el club tienen una buena base de juniors que de aquí a unos años pueden dar mucho que hablar».

Luis Álvarez recuerda que «en Fundavi llevamos ya quince años. Alguna gente puede creer que este proyecto es de ayer, pero hay mucho trabajo detrás para poder estar arriba. Hemos pasado momentos bastante malos, al principio nos reuníamos en un bar cinco personas, pero dimos el paso del ir al Ayuntamiento e iniciamos un proyecto que ahora mismo goza de muy buena salud. Hay que seguir apoyando entre todos para que el deporte avilesino tenga apoyos y crezca. Ojalá esta temporada todos los clubes logren sus objetivos».