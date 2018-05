RUGBY El Oxigar se juega el pase a la final ante La Única en Pamplona Jacinto pasa el balón en el partido de ida. / MARIETA Los blanquiazules esperan hacer buena la renta obtenida en la ida para seguir soñando con el ascenso a División de Honor B SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 26 mayo 2018, 00:07

El Oxigar Belenos disputa esta tarde, a partir de las 18 horas en Pamplona, la vuelta de las semifinales de la fase de ascenso a División de Honor B frente a la Peña La Única. El conjunto blanquiazul sale desde Avilés a las 9 de la mañana e intentará aprovechar la ventaja de la ida (31-13) para plantarse en la gran final. Jordi Sánchez ha citado a 23 jugadores, quedándose fuera de la lista los lesionados Mario, Ondina, Gallu, Iyán y Chapu, Cazalla por motivos laborales y Rebordinos, Jesús, Dave y Marín Ron por decisión técnica.

«Esperamos hacer buena la diferencia de 18 puntos que conseguimos en el partido de ida, aunque no va a ser un partido ni mucho menos sencillo. Ellos son un gran equipo y además es muy posible que recuperen a lesionados que son importantes en su juego», advierte el técnico del Oxigar Belenos. «Se prevé lluvia, por lo que aunque tengan un campo muy grande, seguramente haya muchas melés y en eso se defienden mejor que nosotros. No conceden golpes de castigo, tampoco tarjetas, y si queremos estar en la final debemos salir muy fuertes para que no cojan confianza».

En el plano individual, cabe destacar que el apertura argentino Juan Palero es el jugador más efectivo en los lanzamientos a palos de las tres fases de ascenso a División de Honor B que se están disputando, mientras que su compatriota Jacinto Delbue, posiblemente el jugador más en forma de la plantilla ahora mismo, es el segundo máximo anotador. «Somos el mejor equipo en los últimos quince minutos, solemos llegar muy enteros y anotar mucho, así que si las cosas no van bien al principio hay que confiar hasta el final», concluye Jordi Sánchez. En definitiva, un duelo a vida o muerte en Pamplona.

Torneo intercantábrico

Si el primer equipo se desplaza a Pamplona, los conjuntos sub10, sub12 y sub14 de la Escuela de Valores Pasek Belenos disputan en Llanera el Campeonato Intercantábrico organizado por el All Rugby Llanera. Los encuentros tendrán lugar a partir de las 10.30 horas y participarán equipos de la talla de Gernika o Sanse, además de los anfitriones, el equipo avilesino y el Gijón, entre otros.