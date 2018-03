Patinadores en pie de guerra en Gijón

El colectivo del patinaje de velocidad local está en pie de guerra. Desde que se inauguró la pista de Moreda en el año 2008, con motivo de la celebración del Mundial de la especialidad, las inundaciones cuando llueve se han repetido de forma frecuente, causando graves perjuicios a sus principales usuarios que son los clubes locales. Astur Patín, Pelayo, Fluke y La Calzada, que pagan puntualmente al Consistorio por entrenarse, no están dispuestos a que el problema se prolongue en el tiempo. La gota que colmó el vaso se produjo el pasado fin de semana al tener que aplazarse la tercera prueba de la liga nacional. El aguacero que cayó el sábado dejó impracticable una pista, considerada como una de las mejores del mundo, que se convirtió en una piscina.

EL COMERCIO reunió ayer a varios de los mejores patinadores que la usan, entre ellos algunos de nivel internacional, junto a directivos de clubes y entrenadores, que expresaron su malestar.

En este sentido, la internacional del Club Patín Pelayo, Sheila Posada Guerra, con 121 medallas de oro en Campeonatos de España, 22 en metales en europeos -con dos títulos incluidos-, y varios 'top ten' en mundiales está muy contrariada por esta circunstancia. Afirma con rotundidad que «basta ya, porque que el pasado sábado sentí vergüenza cuando no pudimos competir». La campeona gijonesa hace hincapié en que «cuántas veces más hay que ir a los despachos para hablar con las personas que llevan estas competencias en las instituciones». Y añade que «llevamos casi diez años pidiendo una instalación adecuada para poder entrenar y organizar competiciones, pero siempre dependemos de si llueve o no».

Parece que las soluciones tendrán que llegar de forma inmediata, porque el calendario de competiciones aprieta con la llegada de la primavera. Los días 14 y 15 del mes que viene se celebrará el Torneo Internacional del Club Patín Pelayo y a finales de mayo se disputarán los Campeonatos de España, por lo que corren de nuevo el riesgo de que no se celebren si vuelve a llover.

Por su parte, Nerea Nuño, con más 50 títulos nacionales y numerosas participaciones en competiciones internacionales a nivel de club y selección, subraya que «el ridículo que hicimos con la suspensión de la Liga Nacional ha sido grande y confío en que esta vez se tomen por fin medidas». La patinadora del Astur dice que «es lamentable que «vengas a entrenar y tengas que dejar de hacerlo, porque llueva. Y encima ya has pagado».

Mientras, Dani Martín, también del Astur Patín y varias veces campeón de España en distintas categorías, señala que «llevamos muchos años con el problema, aunque esta vez tuvo mayor repercusión tras haberse suspendido la liga nacional, que es una competición relevante, pero el día a día de los entrenamientos se hace complicado también». Y apunta a que la solución no es tan difícil como parece, «porque tapando la curva del lado de la piscina no entraría agua». También los entrenadores comentan que la pista tiene que ser cubierta ya de alguna manera. Marcos Iglesias, entrenador del Astur Patín, advierte de que «no podemos entrenar y competir si llueve. Así de claro, porque lo del pasado sábado creo que fue bastante grave por la gente que vino de fuera». En la misma línea, Charo López, entrenadora del Pelayo, destaca que «ha sido un dolor lo de no poder celebrarse la prueba, porque vinieron 55 equipos de fuera e hicieron un gasto innecesario. Tiene que solucionarse ya».

Antonio Martín, presidente del Astur Patín, así como Rogelio Suárez, presidente del Fluke, también expresaron su malestar por el problema, además de Carlos Iván, presidente del Comité Nacional, quienes también creen necesario instalar unos aseos y garantizar una limpieza periódica de la instalación.

Cabe resaltar por otra parte que, según pudo saber este periódico, hay un antiguo proyecto municipal para cubrir con metacrilato las dos curvas de la pista de Moreda, cuyo presupuesto asciende a cerca de 400.000 euros, aunque el asunto está parado.