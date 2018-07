El Principado acaba quinto en Badajoz

El equipo asturiano finalizó quinto en el Campeonato de España de Triatlón por Comunidades Autónomas de Edad Escolar, disputado este pasado fin de semana en Badajoz. La competición no comenzó mal para la formación del Principado, que acabó la primera jornada en quinta posición. Solo quedaba la prueba de relevos mixto, que se celebró ayer en la clausura del torneo. No falló y confirmó su buen momento al conseguir la quinta plaza ante comunidades autónomas con mucho mayor potencial. Por el contrario, no tuvo la suerte de su parte la formación absoluta, que acabó undécima, tras terminar cuartos en la prueba de relevos mixto.