Hockey patines «Queremos sacarnos la espina de la final de 2017» Casarramona sueña con ganar la Copa de Europa con el Hostelcur tras conquistarla dos veces con el Voltregá

El Hostelcur Gijón prepara con un mimo especial la 'final four' europea, que se disputará el próximo fin de semana en Lisboa. La nota más destacada en el equipo gijonés, que cuenta en sus vitrinas con cuatro títulos continentales, es la vuelta de Anna Casarramona (1994, Manlléu), su fichaje estrella de la pasada temporada, que regresó el pasado domingo a la pistas en Gerona tras casi dos meses y medio sin jugar después de someterse a una operación de menisco tras la lesión.

«Me encontré muy cómoda y no sentí dolor ni ningún tipo de molestia», asegura, aunque lamenta, por otra parte, que «sé que no voy a estar al 100% ahora para la Copa de Europa porque me falta ritmo de competición, pero voy a ayudar al equipo en todo lo que pueda».

Casarramona logró dos entorchados continentales con el Voltregá, pero sueña con ganar el primero con el conjunto de la popular barriada gijonesa, club por el que dejó su Cataluña natal para iniciar una etapa motivante. Así las cosas, la destacada jugadora del quinteto fabril hace hincapié en que «me hace mucha ilusión ganarla con el Hostelcur, club con el que ya gané la OK Liga, pero nos quedó la espina clavada de la final europea del año pasado aquí en Gijón». Y es que la delantera de Manlléu podría hacer historia al igual que Natasha Lee, que ganó la Champions del hockey sobre patines femenino con dos equipos.

El equipo partirá mañana hacia Lisboa, donde el sábado le espera el Stuar

Sobre el Stuar de Lisboa, rival en semifinales del conjunto gijonés este sábado, Casarramona señala que «será complicado porque es un equipo que tiene dos internacionales portuguesas y hace un buen hockey, además de que tendrá a favor el factor cancha y su afición». No obstante, apunta que «nosotras tenemos muchas ganas y además estaremos arropadas por aficionados que vendrán en autocar y otros que se desplazarán por carretera».

El Hostelcur ha intensificado los entrenamientos esta semana. Se entrenó ayer en su pista de en Mata-Jove y el pasado lunes tras llegar a última hora de Gerona. Hoy lo hará por última vez en Gijón y mañana, de noche, pondrá rumbo en autocar hacia Lisboa. El viernes hará una prueba en la pista de juego donde enfrentará el sábado en la segunda semifinal al citado luso (18 horas, Pabellón de la Fidelidad). El otro encuentro por la disputa previa al título continental enfrentará al Voltregá, vigente campeón, y al Benfica de Lisboa.