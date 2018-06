AJEDREZ Quirós se impone en el Memorial Gallego Iyán Guedes y Saúl Pérez ganan en la duodécima edición del Avilés Activa ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 6 junio 2018, 00:10

Finalizó la décima octava edición del ya clásico torneo Memorial Luis Gallego, que se disputó a una distancia de ocho partidas y con un ritmo de quince minutos y cinco segundos de añadido por movimiento realizado. El vencedor fue el poleso Pelayo Quirós, quien se impuso con cierta comodidad. Tras él finalizaron Iván Suárez y Antonio Alba.

La clasificación final quedó del siguiente modo: 1º. Pelayo Quirós, con 7 puntos; 2º. Iván Suárez, con 6 puntos; 3º-7º. Antonio Alba, Jorge Fernández, Javier Sotelo, Eduardo Castro y Abel Carbajal, con 5,5 puntos; 8º-10º. Joel Rodríguez, César Cabo y Belarmino García, con cinco puntos, hasta totalizar los treinta y tres ajedrecistas que tomaron parte en la prueba.

Se concedieron varios premios en función del ránking y de las categorías de edad, en los que el mejor jugador del Ateneo Obrero, club organizador de la prueba, fue Jorge Fernández; el mejor sub 2000, Javier Sotelo, el mejor sub 1800, Eduardo Castro, el mejor veterano, Belarmino García, el mejor sub 14, David Morán y la mejor mujer, Alicia González.

Por otra parte, se celebraron la cuarta y quinta pruebas de la duodécima edición del circuito Avilés Activa. En la cuarta venció Iyán Guedes, con el que empató a puntos, aunque con peor sistema de desempate, Marcos Caso. La clasificación definitiva quedó de esta manera: 1º. Iyán Guedes, con 17 (85,5) puntos; 2º. Marcos Caso, con 17 (79,0) puntos; 3º-9º. Jordi Fernández, Benito Mauro, Fermín Jordi, Lionel Sierra, Guillermo Pulido, Anna González y Mario Bueno, con 14 puntos, hasta completar la nómina de veintiséis participantes.

El quinto torneo estuvo más disputado aún y se produjo un triple empate en el primer puesto. Se impuso Saúl Pérez. La clasificación quedó así: 1º. Saúl Pérez, con 16 (86,0) puntos; 2º. José López, con 16 (82,0) puntos; 3º. David Vigón, con 16 (81,0) puntos; 4º-9º. Iyán Guedes, Adrián Rodil, Marcos Caso, Darío Bagüés, Javier Rubio y Guillermo Pulido, con 14 puntos, hasta un total de 26 jugadores.

Por último, Asturias enviará dos conjuntos al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, uno en la categoría sub 14 y otro en sub 16. El equipo de los más jóvenes lo integrarán Iyán Guedes, Diego Vergara, Steve Badillo, María Joglar, Irene Vergara y Aída García. El combinado de los mayores lo formarán Jonás Prado, Adán Álvarez, Abel Carbajal, Paula Bermúdez, Alicia González y Nerea Cañón.