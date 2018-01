Atletismo Raúl Chapado: «España tiene que ser el quinto país europeo en medallas y finalistas» Raúl Chapado, durante la entrevista con este medio. / José Ramón Ladra Entrevista El presidente de la RFEA evita hablar de fracaso en el Mundial y recuerda que «la realidad es la que es y no se cambia de la noche a la mañana» ENRIC GARDINER Madrid Miércoles, 3 enero 2018, 07:37

El 26 de noviembre de 2016, el atletismo español dio un paso hacia la modernidad. Tras casi 28 años, José María Odriozola dejaba de ser el presidente de la Federación Española de Atletismo (RFEA) y cedía el testigo a Raúl Chapado, uno de los mejores saltadores de triple de la historia del país. Su intención estaba clara: adaptar su deporte al siglo XXI. Han pasado trece meses desde entonces, en los que ha sentado las bases de su proyecto y en los que la realidad española sobre el tartán le ha regalado aplausos en Lille y rejones en Londres. De todo ello, y brindando por un 2018 mejor, pasa revista.

-Cumple un año natural al mando de la federación. ¿Cómo han sido los primeros trece meses?

-Intensos. Han sido trece meses de trabajo, de planificaciones, de nuevas programaciones y formas de hacer las cosas, y a veces no es fácil transformar una institución que llevaba 28 años trabajando de una manera distinta a como yo entiendo que tiene que trabajar adaptada a los nuevos tiempos.

-¿Qué herencia le dejó Odriozola?

-Recibí una federación sólida económicamente y deportivamente, pero que necesitaba cierto tipo de adaptación a las nuevas formas de hacer, de entender cómo funciona el mundo a día de hoy.

-¿Cómo puede adaptarse el atletismo a esos nuevos tiempos?

-No hay que entender cómo gusta el atletismo hoy, sino cómo va a hacerlo dentro de diez años. Tenemos que asumir este reto sin perder la esencia. A partir de ahí, hay que hacer nuestro deporte mucho más atractivo y accesible a los medios. Nuestros hijos ya no consumen la televisión y los medios como lo hacíamos nosotros, así que generar contenidos para plataformas que los jóvenes siguen poco no es una buena estrategia, aunque no debemos olvidarnos del resto de aficionados. Respecto a los estadios, está claro que tenemos formatos muy largos, con muchas horas, y la mezcla de tanta actividad a veces no es entendible.

-¿Cuál es la postura de la federación respecto a la investigación de dopaje de Ilias Fifa?

-Nuestros criterios de elegibilidad dicen que aquellos atletas que tienen abiertos casos de dopaje no son convocados. Nosotros no los sancionamos, pero como no nos garantizan que después haya una posible sanción no los convocamos. En el caso de Ilias Fifa, si sigue con su expediente abierto, no tiene la capacidad de ser convocado.

-Para el atletismo español, ¿2017 ha sido…?

-Un año tremendamente importante. Sobre todo en categorías inferiores, donde hemos tenido grandes resultados en el Mundial sub-18, en Grosseto con los sub-23… Hemos tenido también un gran Europeo de pista cubierta en Belgrado y un gran Europeo de cross. Luego está el Europeo de Federaciones de Lille, que es la competición que mide nuestro nivel real: quedar por primera vez quintos entre categoría masculina y femenina.

-¿Y el Mundial de Londres?

-Volvemos con cero medallas, es una realidad y una muy mala noticia. En los últimos diez años en los Mundiales de pista nuestras opciones son de una, dos o como máximo tres medallas. La realidad es que sólo uno de nuestros atletas llegaba entre los ocho mejores a Londres y sólo tres entre los doce mejores. Otra cosa es la actuación de los atletas, y acabamos con cinco finalistas, doce entre los doce primeros y doce mejores marcas personales. Eso quiere decir que el nivel competitivo, no la realidad deportiva, fue mucho mejor que en Río y que en Pekín. Por otra parte, tenemos que ser más restrictivos con los atletas que no lleguen al cien por cien porque también se valora el no estar a la altura.

-¿Se abren las opciones de España en el Mundial bajo techo de Birmingham y en Europeo al aire libre de Berlín?

-La realidad deportiva es la que es y no se cambia de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho, especialmente en la base. Una mala actuación en un Mundial será cuando llevemos diez opciones y vengamos con una medalla. Llegar con una o dos opciones y sacar una o ninguna es lo normal. En Birmingham no creo que tengamos muchas opciones sin Ruth (Beitia) y sin Orlando (Ortega), que en principio no va a hacer pista cubierta. Pueden estar en Mechaal, el relevo 4x400, Ana Peleteiro, y si surge alguna sorpresa. Berlín es diferente. En el ámbito europeo somos una potencia y además esta edición incorporamos la marcha y el maratón, dos de nuestros fuertes. Creo que haremos un grandísimo campeonato. Nuestro objetivo no está en las medallas, sino en estar entre los cinco o seis mejores europeos sumando medallas y finalistas. Es a lo que podemos aspirar y donde tenemos que trabajar para mejorar.

-¿Se está colando la velocidad entre las prioridades de España?

-Está empezando a surgir talento para ello, pero no somos Jamaica, Estados Unidos o Canadá. Los países que han conseguido un buen desarrollo de la velocidad al margen de ellos lo han hecho a través del relevo. Nuestra planificación va muy ligada a un plan específico para el desarrollo del relevo, donde ese talento se aúna. En el 400 es donde tenemos ahora más volumen, con grandes atletas en la barrera de los 45 segundos. Yo creo que este año al menos dos o tres van a bajar de ahí si todo va bien y no hay lesiones.

-¿Qué ocurre con el medio fondo?

-Es verdad que hemos bajado el nivel de los 80, 90 y principios de los 2000, pero hemos tenido a David Bustos, Álvaro de Arriba, ahora Adel Mechaal… No es tan desastroso. Y no nos pasa sólo a nosotros. ¿Por qué? Por un lado ha crecido el volumen de atletas africanos, que lo complica todo. Por otro lado Estados Unidos está identificando muy bien el talento con el sistema universitario y está obteniendo muy buenos resultados. Luego está claro que nosotros hemos bajado el nivel. ¿Las causas? No te sabría decir. Creo que hay mucho talento, y más que viene por detrás, pero hay que trabajarlo.

-¿Los niños ya no quieren ser atletas, ‘cegados’ por el fútbol?

-No estoy de acuerdo. No he visto tantos niños en las escuelas de atletismo como ahora, en gran parte favorecidos por este movimiento del ‘running’ que lleva a muchos padres a iniciar a sus hijos en una actividad que les hace felices y es sana. Estoy convencido de que a medio plazo vamos a notar ese ‘boom’.