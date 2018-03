«No hemos recibido aún ni un euro de subvención, el daño es tremendo» Naves, en las cercanías de EL COMERCIO. / JOAQUÍN PAÑEDA «Este club me cambió la vida, me permitió vivir cosas que nunca había soñado que me iban a ocurrir» Juan Ramón Naves Presidente del Hostelcur Gijón IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:15

Juan Ramón Naves (Gijón, 1960) es el alma máter del Hostelcur Gijón. Encargado de impulsar a un equipo de barrio a la cima europea del hockey, el presidente del club de La Calzada se encamina hacia el final de su cuarto mandato y en las próximas semanas confía en abrir un proceso electoral para que su sucesor pueda planificar la siguiente temporada. Reticente a encarar el cambio como una despedida, se muestra totalmente dispuesto a colaborar con todo aquel que «me pegue un telefonazo para consultarme cualquier cosa».

-Era difícil imaginar cinco Copas de Europa cuando inició el proyecto.

-Nadie pensaba en esto. Creo que Fernando Sierra, que fue el impulsor de este proyecto, ni en sus mejores sueños pensó que podíamos conseguir lo que hemos logrado. Cuando aquel 27 de mayo de 2007 ganamos la primera fue algo absolutamente inesperado. Luego vinieron cuatro más, aparte de títulos de Copa de la Reina, OK Ligas...

-¿Su marcha es solo un paréntesis para volver con más fuerza?

-Nunca se sabe. Ellos van a contar conmigo para lo que necesiten. Sí necesitaría como mínimo un año sabático, que me vendría bien a todos los niveles, pero no quiero hacer de sombra de nadie.

-Se le va a hacer rara la próxima temporada después de tantos años desde dentro.

-Puede ser, pero soy una persona que tiene aficiones diversas que tengo un poco aparcadas y podré recuperar. Voy a ir a los partidos y a los viajes que pueda, mi vinculación va a seguir ahí. La vida me cambiará igual que me la cambió entrar a este club, que me ha permitido vivir cosas que nunca había soñado que me iban a ocurrir. También conocí a gente que nunca pensé que iba a conocer, aunque fuese una conversación de un cuarto de hora.

-Han cambiado la plantilla, este año también hay nuevo entrenador, y los títulos siguen llegando. ¿Dónde radica esa fórmula del éxito?

-Lo principal es que hay un talento grandísimo en las jugadoras, que cuentan con un gran apoyo de los técnicos. Tenemos suerte de contar con gente que colabora con el club a unos nivel profesionales, como profesional es la dedicación de las jugadoras pese a no cobrar por ello. Es una conjunción entre el talento de jugadores y técnicos con la entrega. Quienes estamos en la directiva tratamos de gestionar la cuestión económica para poder hacer realidad todo esto, pero confiamos en gente que demuestra día a día que se puede confiar en ellos.

-¿Su mayor preocupación está en las cuentas que herederá su sucesor?

-Tenemos una subvención asignada por parte del Patronato Deportivo Municipal y por parte del Principado que acaban llegando, pero se tarde muchísimo en cobrar. Mientras tanto tienes que ir afrontando pagos y ya han pasado tres cuartas partes de la temporada. A día de hoy no recibimos todavía ni un solo euro y eso para clubes con una economía que tienen una dependencia de las ayudas públicas, por más que nosotros generemos recursos propios, es un daño tremendo. En ese sentido, habría que mejorar mucho. No puede ser que estemos a finales de marzo, cuando quedan dos meses de competición, y no hayamos cobrado ni un solo euro correspondiente a esta temporada.

-¿Confía en que este éxito atraiga nuevos ingresos al club?

-A nivel institucional va a ser muy difícil, porque tenemos la experiencia previa de que no ocurre. Estás respondiendo con resultados a la confianza que están depositando en ti las instituciones, pero las subvenciones no crecen. En once años son cinco Copas de Europa, tres Copas de la Reina y dos OK Ligas. Respecto a patrocinador sí que somos una marca rentable porque esto no es un flor de un día. Llevas una década instalado en la élite del deporte y somos una buena marca para que alguien apueste por nosotros decididamente. Estamos muy agradecidos a la empresa Hostelcur y a otras que nos dan respaldo, pero sí pensamos que podíamos ser una marca de referencia.

-El sábado visitan al líder. ¿Puede ser la primavera todavía más florida que nunca en La Calzada?

-Nos jugamos mucho en pocas semanas. El triunfo del domingo nos asegura la participación en la Copa de Europa de la próxima temporada nos quita un poco de ansiedad. Estamos segundas a dos puntos del líder y está todo por decidir. Ni una victoria ni una derrota será definitiva, pero cuando estás en un momento tan dulce habría que aprovecharlo.