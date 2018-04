Isi rescata al final un punto para La Tonada ante La Aldea Pablo Rodríguez, de La Tonada, conduce el balón. / JOAQUÍN PAÑEDA El Cerilleru, pese a su buena primera mitad, sufrió un excesivo castigo en Siero ante La Isla MONCHU MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 1 mayo 2018, 00:12

El Sidrerías La Tonada empató con La Aldea (5-5), en partido de la jornada 26 de Tercera División. El encuentro comenzó con los locales lanzados al ataque. Rubén abrió el marcador al minuto de juego en una primera parte con continuas llegadas a la contra, pero que no supieron aprovechar los locales (1-0). Nada más reanudarse el partido empató el Álex, en una bonita 'vaselina', aunque a renglón seguido Carlos adelantó a los de Kike Ruiz. Pero en un minuto, los visitantes, por medio de Alvete y Borja, dieron la vuelta al electrónico (2-3). La respuesta de La Tonada no se hizo esperar. Miguel hizo dos tantos que dieron ventaja de nuevo a los locales (4-3). No tiró la toalla el quinteto de Tineo, que puso sobre la pista la táctica portero-jugador, que le dio su fruto con dos goles de Borja y Álvete (4-5). A La Tonada no le quedó más remedio que utilizar la misma estrategia y así, a falta un minuto, Isi marcó y rescató un punto para los locales.

La Tonada: Illán; Rubo, Rubén, Miguel, Pablo -cinco inicial-, Ángel, Isi, Carlos y Jaime.

La Aldea: Toño; Álex, Sergio, Chinto, Borja -cinco inicial-, Kevin, Alvete y Soto.

Goles: 1-0: m. 1, Rubén. 1-1: m. 23, Álex. 2-1: m. 26, Carlos. 2-2: m. 33, Alvete. 2-3: m. 34, Borja. 3-3: m. 35, Miguel. 4-3: m. 35, Miguel. 4-4: m. 37, Borja. 4-5: m. 38, Alvete. 5-5: m. 40, Isi.

La goleada que encajó el Cerilleru Buenavista en la pista de La Isla (7-4), en partido de la jornada 24 de preferente, fue un castigo excesivo. En una igualada primera parte el conjunto gijonés se adelantó en dos ocasiones, pero los sierenses remontaron antes del descanso (3-2). Viti devolvió las tablas en la reanudación. Pero Fonso, en dos oportunidades, puso una distancia que los visitantes no fueron capaces de recortar, pese a sus ocasiones. En los minutos finales, con la táctica portero-jugador, el Cerilleru lo intentó, pero encajó dos tantos más.

La Isla: Borja; Iván, Fonso, Diego, Alessandro -cinco inicial-, David, Prada, Canga y Adán.

Buenavista: Iván; Enol, Damián, Viti, Gus -cinco inicial-, Isaac, Aitor, Rui Pinto y Moi.

Goles: 0-1: m. 6, Isaac. 1-1: m. 9, Canga. 1-2: m. 14, Viti. 2-2: m. 20, Adán. 3-2: m. 24, Adán. 3-3: m. 30, Viti. 4-3: m. 32, Fonso. 5-3: m. 47, Fonso. 6-3: m. 49, Canga. 7-3: m. 50, Canga.

En el Torneo Federación Femenino Sénior, el Gijón Playas goleó al Santiago de Aller (10-0), con goles de Tamara (3), Susana (2), Tatiana (2), Ana (2) e Inés. Las gijonesas formaron con Elena, Tati, Ana, Tamara, Ana Belén. También jugaron Inés y Susana.

Por su parte, el Globofiesta Gijón cayó goleado en casa por el Rodiles (1-12) en el Torneo Federación Juvenil. El goleador local fue Álvaro, mientras que por parte visitante anotaron Kevin (3), Berna (3), Manu (3), Rodrigo (2) y Luis.

En la misma categoría, el Gijón Playas goleó a domicilio al Siero (1-10). Por el 'cinco' poleso marcó Lastras, mientras que por el gijonés lo hicieron Adrián (4), Alejandro (3), Nicolás, Huarte y Gabriel.