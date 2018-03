«El reto es conseguir que los niños se diviertan y se ilusionen con la natación» Víctor González. / ARNALDO GARCÍA «Será difícil sacar adelante el proyecto en el plano económico, pero es el momento» Víctor González Candidato a la Federación Asturiana C. S. GIJÓN. Martes, 20 marzo 2018, 00:19

Víctor González (Gijón, 1977) decidió en el último momento presentar su candidatura la renacida Territorial, que ahora se denominará Federación Deportiva de la Natación Asturiana.

-¿Por qué se presenta a la presidencia de la Territorial?

-No me había planteado optar a la presidencia, aunque sí me gustaba la idea de estar en la directiva. Un día antes de que acabase el plazo de presentar las candidaturas, me plantearon esa posibilidades en mi club, el Natación Oviedo. Ese día trabajaba por la noche y me lo pensé. Al día siguiente acepté y comenzamos a trabajar.

«Mucha gente ha trabajado para contar con un nuevo organismo territorial y tendremos que esforzarnos todos»

-¿Qué considera que puede aportar?

-Sobre todo mi experiencia como nadador. Comencé a practicar este deporte a los cinco años y estuve nadando hasta los 22. Luego he vuelto en la categoría máster. Puedo aportar mi conocimiento de la natación y espero ser capaz de unir a los clubes. Haber pasado por el Santa Olaya, el Grupo y ahora estar en el Oviedo y la buena relación que tengo con ellos y sus técnicos, ahora puede ser fundamental. Espero que todos los clubes colaboren para que haya una Federación. Hay muchos niños que comenzaron a nadar hace algunos años y que nunca conocieron la Territorial.

-¿En sus proyectos deportivos está recuperar otras disciplinas como la sincronizada y el waterpolo?

-Yo quiero contar con todos. Con los nadadores ya bien sean de sincronizada, de waterpolo o de aguas abiertas. Todo tiene que tener cabida en la federación, que después de muchos años vuelva a celebrarse un Campeonato de Asturias en el Principado y que tengamos campeones. Las competiciones open no te dan títulos y los nadadores o sus clubes los necesitan para conseguir ayudas y reconocimientos. Sobre todo la base considero que es fundamental y el reto es conseguir que se diviertan con la natación y que alarguen su vida deportiva todo lo que se pueda. También trataremos de apoyarlos para que puedan combinar sus actividades académicas y deportivas y que puedan mantener la ilusión a lo largo de los años.

-¿Poner en marcha la Federación será duro sobre todo en el aspecto económico?

-La delegación recibía aportaciones de las inscripciones de la competiciones, de las cuotas de los clubes y las licencias y de ayudas que nos puesta dar el Principado. Será difícil sacar adelante el proyecto en el plano económico. Habrá que ajustar los gastos y prescindir de lo que no se necesite. No obstante no hay nada imposible y es el momento de echar esto adelante. Mucha gente ha trabajado para contar con una nueva Territorial y tendremos que esforzarnos todos.

-¿Cómo ve el nivel deportivo del la natación asturiana?

-Con bastante proyección de futuro. Hay muchos niños en la base y los que se están esforzándose al máximo pese a no haber Federación. Para ellos es el momento y hay que apoyarlos, pero que sepan lo que es estar bajo el amparo de una Territorial, que da un importante respaldo en todos los sentidos.