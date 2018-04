Los ríos asturianos pasan una nueva jornada sin capturas

El arranque de la temporada del salmón sigue, una jornada más, muy por debajo de las expectativas creadas por los pescadores, pese a que estas tampoco eran demasiados optimistas teniendo en cuenta los balances registrados en temporadas anteriores.

La jornada de ayer fue un nuevo ejemplo de ello. El Eo, Esva, Narcea, Sella y Cares pasaron un nuevo día sin capturas en sus balances. Aunque los caudades bajan relativamente altos y limpios y la presencia de pescadores en sus orillas no es demasiado baja, no se echan a tierra nuevos salmones.

En el Narcea se registró ayer un tercio de los pescadores con permiso, pero hubo cotos vacíos y otros llenos. Aunque parecía posible la pesca a cucharilla con éxito, no se produjeron novedades. No se vieron ejemplares en el Eo, con la presncia de una veintena de pescadores, al igual que en el Esva. En el Sella hubo ambiente, pero no salmones. Y en el Cares hubo cotos ocupados en un día flojo.