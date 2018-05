HOCKEY SOBRE PATINES Rubén Muñoz aduce «motivos personales» para dejar el banquillo del Hostelcur Gijón Rubén Muñoz, durante un entrenamiento en Mata-Jove. / UCHA El técnico, que estuvo a punto de conseguir el triplete esta temporada, asegura que «pasaron cosas que no debieron suceder, pero cumplí en todos los sentidos» J. L. C. GIJÓN. Martes, 15 mayo 2018, 00:15

Rubén Muñoz no continuará la próxima temporada como entrenador del Hostelcur Gijón. Se trata de una decisión personal que trasladó el propio técnico a la junta directiva y en la que, ambas partes, se mostraron finalmente de acuerdo. El próximo sábado, el conjunto gijonés podría alzarse con su segunda OK Liga femenina consecutiva, la tercera de su historia, en un partido en el que habrá varias despedidas.

Y es que a la marcha del técnico se unirán las de las jugadoras internacionales catalanas María Díez 'Peke' y Anna Casarramona, así como la del presidente Xuan Ramón Naves, que no se presentará a la reelección.

Sobre su marcha, Rubén Muñoz comentó ayer a EL COMERCIO que «esta temporada se produjeron ciertas situaciones en el grupo que no deben de suceder dentro de un equipo y creo que lo mejor para el club es que lo deje».

El preparador ovetense está agradecido al Hostelcur en todos los sentidos. «Estuve en un etapa anterior con Fernando Sierra en el masculino, por lo que antes me formé como entrenador y ahora crecí», precisa.

El entrenador del quinteto fabril comunicó a las jugadoras hace dos semanas que no continuaría y les pidió compromiso y profesionalidad, «lo que han demostrado con creces en estos dos últimos encuentros». Se va con la cabeza muy alta, porque los resultados no pudieron ser mejores, «ya que se nos escapó por poco la Copa de la Reina, pero ganamos la quinta Copa de Europa y ahora podemos ganar la OK Liga».

También está satisfecho al cumplirse otros objetivos que se había marcado el preparador del conjunto gijonés, «porque vine con la idea de promocionar a jugadoras jóvenes de la cantera como Sara Roces y Nuria Obeso y creo que lo he conseguido, al afianzarse en el primer equipo, jugando un buen número de partidos».

El técnico se va a con la cabeza muy alta y deja las puerta abierta a un posible regreso en el futuro. «He tenido siempre aquí un trato excepcional y estoy en deuda, con la gente del club, la directiva y la afición, que siempre me ha tratado con mucho cariño».

Rubén Muñoz, al igual que sus jugadoras, está centrado en el partido del sábado contra el Vila Sana, que se jugará a las siete en Mata-Jove, quince minutos antes de lo habitual. El encuentro será ofrecido en directo por TPA. Tras el mismo, el Hostelcur espera celebrar el título en el 'tercer tiempo', en el que no faltará la actuación de Los Hendrix.

Proyecto continuista

Pero lo que está claro es que en el club gijonés, que ha estado a punto de hacer un triplete histórico, tendrá que poner un marcha un proyecto nuevo que cubra las grandes ausencias que tendrá la próxima temporada. No será fácil ni mucho menos reemplazar dos campeonas del mundo como María Díez 'Peke', la máxima goleadora de la historia del club, y Anna Casarramona, una de las jugadoras más destacadas del hockey sobre patines español. El Hostelcur podría plantearse la vuelta de la argentina Luchi Agudo y de la entrenadora María Fernández 'Pulgui', aunque por el momento -de cara a la próxima temporada- parece poco probable. A la marcha de ambas y jugadoras y del técnico se suma la del presidente Xuan Ramón Naves, aunque seguirá colaborando con el club y la línea de la nueva directiva, que con toda probabilidad encabezará el tesorero José Luis Souto, será continuista. Sin duda, la falta de estas piezas genera algunas dudas.