«El Santa Olaya es como una familia para mí» Paloma Marrero, con el premio de vencedora del XXXII Trofeo Internacional Villa de Gijón, en la piscina del Santa Olaya. / S. 0. La deportistas extremeña asegura que «quería regresar a España y competir con uno de los mejores clubes del país» CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 00:10

El Santa Olaya sigue reforzándose con vistas a las importantes citas que aún debe afrontar hasta el final de la temporada. Una de las últimas incorporaciones ha sido Paloma Marrero (Mérida, 1996), que, durante toda la temporada, ha estado cursando sus estudios en Estados Unidos. La internacional extremeña debutó con la formación fabril este fin de semana en el XXXII Trofeo Internacional Villa de Gijón, en el que consiguió la victoria en categoría femenina.

-¿Qué significa para usted debutar con triunfo en esta competición?

-Llevaba tres años sin competir en España ya que me fui a Estados Unidos a estudiar. Estoy en un buen momento de forma y quería venir a mi país y competir con uno de los mejores equipos nacionales como el Santa Olaya. Estoy muy contenta de haber comenzado tan bien con mi nuevo club.

-¿Había estado alguna vez en el Santa Olaya?

-No. Es la primera vez que he venido al club. Tiene unas grandes instalaciones y me han acogido muy bien. Es como una familia para mí. Me recuerda mucho al club donde yo comencé a nadar.

-¿Qué le ha parecido el Trofeo Villa de Gijón?

-Ha tenido mucho nivel. Ya sabía que en el torneo había participado lo mejor de la natación española, por lo que era consciente de que sería difícil conseguir la victoria. Estoy muy satisfecha de mi actuación.

-Paloma Marrero estudia Educación Física en la Universidad de Akron (Ohio). ¿Encuentra muchas diferencias con España a la hora de compatibilizar las actividades académicas y las deportivas?

-Allí hay muchas más facilidades para realizar una carrera. El plan de estudios te lo amoldan a los entrenamientos. Está todo más enfocado para poder entrenarte. Ser un atleta en la universidad es un orgullo y toda la gente te trata bien. Eres como un ejemplo a seguir.

-¿Es un sistema de resultados, en el que todo se vincula al rendimiento?

-Sí, pero, si te lesionas, te siguen cuidando como el primer día.

-¿Y el nivel deportivo?

-Es muy exigente. Estuve en la final de los campeonatos universitarios y finalicé en la undécima plaza. Estoy muy contenta de mi actuación.

-¿Qué objetivos se plantea hasta final de la temporada?

-La verdad es que no me planteo objetivos en concreto. Quiero seguir disfrutando de la natación. He venido al Santa Olaya con la misma mentalidad que tenía cuando me fui a Estados Unidos: disfrutar cada vez que me tiro al agua para nadar. Eso siempre me lleva a seguir mejorando y a acreditar excelentes registros. Por ello, no quiero plantearme tiempos.

-¿Se quedará en Gijón para entrenarse con José Rivera?

-Es un gran técnico y tiene un gran grupo de entrenamiento, por lo que no me lo he pensado demasiado y me quedaré en Gijón para entrenarme. He trabajado poco como mis compañeros, pero me siento muy cómoda con ellos.