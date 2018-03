AJEDREZ Saúl Pérez se proclama campeón universitario Néstor López, Saúl Pérez y Daniel Centrón. / JESGAR El estudiante de Medicina venció con autoridad, por delante de Daniel Centrón y Néstor López ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 14 marzo 2018, 00:18

Saúl Pérez se proclamó campeón de Asturias universitario con gran autoridad, tras vencer en todas las partidas, en un torneo disputado mediante la modalidad de ritmo relámpago. Tras Saúl Pérez, que estudia en la Facultad de Medicina, se clasificó Daniel Centrón, de la Facultad de Filosofía y el bronce se lo adjudicó Néstor López, que estudia Filología Inglesa. El Campeonato de España se disputará entre el 8 y el 11 de abril en la ajedrecística villa de Linares.

Por otra parte, en las instalaciones del Colegio École en Llanera, se celebró la primera jornada de la final del Campeonato de Asturias Escolar, prueba en la que participan un total de veinte equipos, los cuatro mejores conjuntos de las cinco categorías de edad existentes. En categoría sub 8 lidera el Codema Botvínik, seguido del Germán Fernández Ramos, San Fernando y Codema Steinitz. En sub 10, encabeza la tabla el Codema Kaspárov, seguido del San Fernando, Germán Fernández Ramos y École. En sub 12, el primero es el École y detrás están el Codema Kárpov, Villafría y Quirinal. En sub 14 manda el Santa María del Naranco, seguido por el Patronato San José, Calderón de la Barca y École. Finalmente, en sub 16, lidera el IES Fernández Vallín y le siguen el Codema Fischer, Aramo y San Ignacio. El próximo domingo se disputará la última ronda de la prueba.

Por otra parte, la sorpresa de la jornada del regional de clubes la protagonizó el Real Oviedo, que sólo empató con el Ciudad Naranco. Hay que puntualizar que, en esta ocasión, alineó a tres de sus promesas y ninguno logró puntuar. El punto logrado por el Naranco le viene muy bien, pues comenzó mal el torneo. En empate terminó también el duelo entre el Ensidesa y el Grupo, mientras que el Antonio Rico perdió 2-4 con el Oviedo 93, el mismo resultado que registró el duelo entre el Grupo 64 y el Siero.

La clasificación queda de esta manera: 1º. Real Oviedo, con nueve puntos; 2º-3º. Grupo 64 y Oviedo 93, con seis puntos; 4º. Grupo Covadonga, con cinco; 5º-6º. Siero y Naranco, con cuatro; 7º-8º. Ensidesa y Antonio Rico, con tres puntos.

Los cuatro primeros disputarán una liga por el título y los cuatro últimos otra para eludir los dos puestos de descenso. Esas dos plazas tienen tres serios pretendientes. El primero es el Universidad, líder claro del torneo de Primera División, y Valdesva y Pablo Morán, segundo y tercer clasificados. El próximo sábado se jugará la sexta y penúltima ronda de esta fase clasificatoria. En la máxima categoría se disputarán estos encuentros: Oviedo 93-Grupo Covadonga, Ciudad Naranco-Ensidesa, Grupo 64-Real Oviedo y Antonio Rico-Siero.