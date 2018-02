AJEDREZ Saúl Viñuela se procama campeón regional de ritmo rápido Saúl Viñuela. / JOSÉ A. CASTRO Bagüés, Martín, Badillo, Prado, Uría y García ganaron los Campeonatos de Asturias de Edades ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 7 febrero 2018, 07:46

El gijonés Saúl Viñuela ganó en solitario el Campeonato de Asturias de ritmo rápido, tras derrotar a Miguel Ángel Marino en la última justa, a la que ambos llegaron colíderes. La prueba se disputó con partidas de quince minutos y cinco segundos de añadido por movimiento.

La clasificación final fue la siguiente: 1º. Saúl Viñuela, con 8 puntos de los nueve posibles; 2º. Juan Manuel Acosta, con 7,5 puntos; 3º-7º. Miguel Ángel Marino, Berna Blázquez, Rubén Ceñal, Julio Uría y Martien Hellinga, con 7 puntos; 8º-15º. Ignacio Bajo, Aitor Alonso, Iván Torre, Manuel Cuevas, Manuel Ángel Castro, Jonás Prado, Antonio Acebal y Miguel Ángel Lanza, con 6,5 puntos, hasta completar los 124 participantes. Viñuela representará a Asturias en el Campeonato de España.

Finalizaron también los Campeonatos de Asturias de las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y veteranos. En la prueba destinada a los sub 10, venció la avilesina Marién Bagüés, que derrotó a Carolina Mulet en la última ronda. Lucas Antuña, que superó a David Junquera, se hizo con la plata, mientras que el bronce se lo adjudicó Silvia González. Bagüés y Antuña se ganaron el derecho a acudir al Campeonato de España.

El torneo dedicado a los sub 12 lo ganó el ovetense Ángel Martín, que tuvo suficiente con unas tablas en la última ronda pues Mario Suárez, el otro aspirante al triunfo, perdió frente a Aitor Siscar. El podio lo completaron Aitor Siscar y Paula Martínez, que acompañará a Martín al Nacional.

En la muy disputada prueba de los sub 14, llegaron colíderes Eduardo Castro y Steve Badillo, pero el primero perdió con Diego Vergara y el segundo derrotó a Manuel Martínez, por lo que el ovetense Badillo se hizo con el oro. El podio lo completaron Diego Vergara e Iyán Guedes. Las plazas para el Campeonato de España son para Badillo y María Joglar.

El ovetense Jonás Prado venció a Samuel García en el torneo sub 16, por lo que se proclamó campeón con holgura. El podio quedó conformado con Óscar Poblet y Paula Bermúdez. Jonás Prado y Paula Bermúdez ganan sus plazas para el Nacional.

Por último, entre los veteranos se produjeron tablas entre Bombín y Uría y la victoria de José Antonio García frente a Roberto Auro, por lo que Uría y García lograron los mismos puntos, pero con mejor puntuación de desempate para el primero. Uría se proclama campeón en la categoría destinada a los mayores de 65 años y García en la destinada a los mayores de 50. Ambos irán al Nacional.