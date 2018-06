PIRAGÜISMO «Será el Sella del cambio» Luis García Blanco y Juan Feliz, en los aledaños de la redacción de EL COMERCIO. / JOAQUÍN PAÑEDA Los antiguos vencedores Luis García Blanco y Juan Feliz, presidente del CODIS, analizan en EL COMERCIO la próxima edición, sin Bouzán ni Fiuza en la línea de salida I. ÁLVAREZ GIJÓN. Jueves, 28 junio 2018, 00:47

Inmerso en los últimos preparativos de la presentación de la edición número 82 del Descenso Internacional del Sella, la tercera que vivirá como presidente del Comité Organizador, Juan Feliz recibe en EL COMERCIO un mensaje en su teléfono que acoge con sorpresa. Es un pantallazo correspondiente al escrito por Álvaro Fernández Fiuza, en lo más alto del podio los ocho últimos años.

«Pues este año no se repetirá esta imagen, no saldré a competir en el Sella», indicó el palista pontevedrés en un tuit que acompañó con una imagen compartiendo embarcación con Bouzán en las aguas del Sella. Tras confirmarse a finales del pasado mes de abril que se disolvía la dupla vencedora en los ocho últimos años, el gallego llegó a preparar la prueba del próximo 4 de agosto con Milín Llamedo, pero no encontró la motivación para completar el sacrificado proceso necesario para llegar en condiciones de luchar por la victoria a la cita.

«También es bueno que cambie un poco la cosa», señala para rescatar la parte positiva de las ausencias de los octacampeones en Ribadesella Luis García Blanco, vencedor en un apretadísimo final para superar a los hermanos Meen a comienzos de la década de los sesenta. «Fueron dos décimas de segundo, entre mi hueco y el de mi compañero Joaquín estaba un noruego. Le digo a él que no ganó el Sella», expresa con tono jocoso el palista gijonés, que añora el factor sorpresa ligado al sistema de salida antiguo en la competición.

Juan Feliz volverá a subirse a la piragua para celebrar los cincuenta años de su victoria

«En el porteo de La Boticaria en las últimas ediciones había varios candidatos para ganar», interviene Feliz, que no es ajeno a la etapa «del cambio» que se abre en la prueba que organiza. «Alguna vez el relevo te llega, siempre viene alguien por detrás», matiza el presidente del CODIS, que recuerda con precisión los entresijos de su triunfo, que cumple su 50 aniversario y conmemorará volviendo a compartir embarcación con su compañero el 4 de agosto.

De nuevo juntos en la misma embarcación, escucharán el pregón de Mara Santos, la palista más laureada de la competición. Una forma de rendir tributo a su palmarés que también contribuirá a ahuyentar definitivamente cualquier sombra de machismo sobre el CODIS a raíz de la polémica tras la propuesta de Beatriz Manchón y Manuel Busto para competir juntos. «Somos la única prueba en España que tiene categoría mixta y el año pasado participaron 84 embarcaciones», ataja Feliz, que indica que hacen «todos los esfuerzos» por dejar atrás posibles «trampas» con los cepos en la salida de la prueba.

Un evento que esta tarde acentuará su cuenta atrás con la presentación en el Grupo como guiño a Covadonga. Con la presencia de Julio Martínez, vencedor en once ocasiones, se descubrirá el cartel del evento, diseñado por el artista gráfico César Frey.