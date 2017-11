«El Dhaulagiri me tiene loco. No me deja subir, pero ya le cogeré descuidado el año que viene», promete Carlos Soria, inmerso en el reto de completar los catorce ochomiles en la frontera de las ocho décadas de vida. A apenas 117 metros de hacer cumbre en el coloso nepalí se quedó este otoño, en su segundo intento después de que en la pasada primavera los problemas estomacales frustrasen sus planes.

«Llevaba veinte días con agua y arroz. Subí muy alto, pero vi que era una barbaridad. Además estaban ocurriendo cosas, tuvieron que rescatar a gente con un helicóptero con cuerdas y veíamos que nos íbamos a involucrar en un follón», explica el longevo alpinista abulense, encargado de abrir la cuadragésima edición de la Semana Internacional de Montaña, Memorial Julio Bousoño, con una charla en el Teatro Jovellanos en la que repasó su trayectoria tras cumplir los setenta años.

Ascendió a una cumbre virgen de 7.200 metros en Nepal y conquistó las cimas del Gasherbrum I, el Kanchenjunga y el Annapurna en su afán por seguir disfrutando de su gran pasión y reivindicar que la fecha de nacimiento no es un obstáculo insalvable. «Me molesta la gente que dice que tiene muchos años para hacer cosas. No tiene nada que ver. Adáptate a lo que puedes hacer y sigue viviendo, que la vida del jubilado es fantástica y hay que aprovecharla», proclama Soria, que se considera un afortunado por «poder hacer lo que me gusta a una edad un poco fuera de la norma».

De regreso a Gijón para alzar el telón del certamen organizado por la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo, en el que ya había tomado parte en 2012, el abulense reconoce que el paso del tiempo resta facultades, pero el proceso de adaptación necesario para acometer sus ascensiones se ha desarrollado «muy poco a poco». «No es que esté como en los cincuenta años, pero todavía puedo ir bien», explica con un control de los detalles del que siempre ha hecho gala.

«La cumbre no es el final. Pienso en bajar y tener fuerza para ello. Tengo la suerte de tener todas las manos y piernas enteras. No he sufrido ninguna congelación ni nadie me ha tenido que recuperar de ninguna montaña hasta ahora. Toquemos madera y esperemos que siga así», recuerda el abulense, que considera que entre esas nuevas generaciones para las que pretende ser un referente «hay alpinistas buenísimos que gracias a la escalada deportiva hacen cosas impresionantes» y aplaude el destacado papel femenino en el crecimiento del deporte español.

«Adoro a las mujeres por lo valientes que son y por el ejemplo que están dando en el deporte», expone Soria, presente en Nepal a través de una asociación que brinda su ayuda al país. «Hay que involucrarse, porque esto de la montaña no es subir a las cumbres, sino vivir experiencias distintas, convivir con la gente del lugar y participar de sus problemas», apostilla.