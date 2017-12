El 'sueño americano', más cerca De izquierda a derecha, Iván Arnaldo, Cristina Llorens, María Sierra, Edu Villar, Nacho Reigada, Carlos Ferrer y Jorge Álvarez Prendes. / PAÑEDA Un grupo de asturianos tratarán de mejorar su nivel deportivo y cursar estudios superiores en EE.UU a través de la empresa USE América J. L. C. GIJÓN. Viernes, 22 diciembre 2017, 00:30

Las enormes facilidades para poder compaginar el deporte y los estudios en Estados Unidos atrae cada vez más a los jóvenes. Un nutrido grupo de asturianos afrontarán el reto el próximo curso con la ilusión de mejorar su rendimiento deportivo y académico.

La empresa USE América, que gestionan los exfutbolistas del Sporting Manolo Jiménez e Iñaki Eraña, lleva trabajando siete años en la gestión de encaminar deportistas a distintas universidades americanas.

Y lo han hecho con éxito, porque un buen número de ellos han logrado ya su meta de introducirse en el mercado laboral. Uno de los claros ejemplos es la jugadora de voleibol Cristina Llorens (Gijón, 1995), que se graduó el año pasado en la Universida de Lynn, en Boca Ratón (Sur de Florida), y en la actualidad es asistente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). «Estoy muy contenta, porque empezaré a trabajar ahora en enero para mi actual Universidad y a la vez hago mi deporte favorito en su equipo de voleibol, que compite en la Superliga femenina 2», precisa la gijonesa.

Llorens no se arrepiente de la decisión que tomó hace cuatro años cuando se fue con la idea de hacer una carrera y de subir su nivel como jugadora de voleibol. «Tras estar en la selección española en edad infantil y cadete pasé a la concentración permanente que tiene la Federación Española de Voleibol en Soria para competir con el equipo del Caep, en la segunda categoría nacional, cuando hice al mismo tiempo cuarto de la ESO y primero de bachiller», matiza. Posteriormente se incorporó al conjunto avilesino de La Curtidora en la segunda categoría. En dicho momento, Cristina Llorens confiesa que «opté por probar suerte en Estados Unidos, porque es el único lugar en el que puedes compaginar los estudios y el deporte con garantías». La gijonesa pasó por el College of Central Florida el primer año para luego incorporarse a North Central Texas College antes de graduarse en la Universidad de Lynn. La experiencia para Llorens «ha sido realmente buena, porque conseguí el objetivo de hacer una carrera y subí mi nivel deportivo, que es lo que me propuse».

El camino de Llorens lo seguirán el próximo ejercicio otros nuevos talentos cuya gestión también correrá a cargo de USE América. Se trata de Álex Rodríguez Costales, portero de 19 años del Veriña, que cursará Administración y Dirección de Empresas; Carlos Baragaño, central de 18 años del Llano 2000 que realizará los mismos estudios; María Sierra, jugadora de golf en Castiello, que cursará gestión deportiva con 18 años; Lidia Celemín, gimnasta internacional de 17 años que estudiará psicología o fisioterapia; Diego González, futbolista del Hispano de 19 años, que se matriculará en psicología, y Moisés Nicieza, jugador del Montevil de 17 años, que hará ingeniería mecánica. Todos ellos coincidieron en señañalar que «estamos con muchas ganas de poder tener esta experiencia para intentar mejorar a todos los niveles, que es el objetivo».

Por su parte, Manolo Jiménez señaló que «cada vez son más los jóvenes que optan por alternar sus estudios con el deporte y en la universidades americanas si hay esa posibilidad». Y añade en este sentido que «algunos ya están jugando en la segunda categoría en fútbol».