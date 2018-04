GOLF El sueño cumplido de María Sierra María Sierra, ayer, en el Club de Castiello, antes de salir al campo. / DAMIÁN ARIENZA La golfista gijonesa logró el pasado fin de semana el título nacional de pitch&putt tras clasificarse segunda en otras dos ocasiones CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Miércoles, 25 abril 2018, 00:10

El apellido Sierra es un referente del golf regional desde que, hace 33 años, su padre Ángel Sierra abandonara su Pedreña natal, donde compartió campo con el mismísimo Severiano Ballesteros, para comenzar a impartir clases en el Real Club de Castiello. Allí se hizo, rápidamente, con un hueco entre los mejores profesores.

Pero, desde hace ya algún tiempo, a este apellido se le relaciona con el nombre de María por sus numerosos éxitos. El último llegó el pasado fin de semana en Boadilla del Monte, donde María Sierra se proclamó de forma brillante campeona de España de pitch&putt: «Estoy muy satisfecha. Por fin he logrado el título. Llevaba varios años intentándolo y por fin lo conseguí». La joven jugadora había estado a un paso de lograr el cetro nacional en 2015 y 2016, aunque, al final, tuvo que conformarse con la segunda plaza. También ha brillado en nacionales de golf convencional. Sin ir más lejos, el pasado año, participó en el equipo asturiano sub 18 que se impuso en el Campeonato de España interautonómico.

María Sierra tiene dieciocho años y lleva jugando al golf desde los cuatro. «Por la profesión de mi padre, siempre he estado cerca del golf y lo he practicado porque me gustaba. Sin embargo, mi hermano, no», explica.

El pitch&putt se está convirtiendo en una modalidad en auge. Quizás porque es una buen manera de acercarse al golf y porque para jugar una partida requiere un tiempo mucho menor.

De hecho, muchos lo consideran el hermano pequeño del golf porque se juegan menos palos y los hoyos son más cortos. No obstante, María Sierra asegura que «no es una modalidad fácil». «Requiere mucha concentración y ser técnico y preciso en cada golpe», advierte la joven jugadora.

Los éxitos son fruto del trabajo. La jugadora gijonesa suele prepararse una hora diaria. Los fines de semana aprovecha para dedicarle más horas alternando el campo de El Roblón con el del Deva Golf, considerado como uno de los mejores pitch&putt del país.

María Sierra comenta que no fue fácil de conseguir el título por el nivel de las jugadores. La clave estuvo, a su juicio, en la actuación de la primera jornada, en la que se situó al frente de la clasificación, con tres golpes de ventaja sobre la segunda clasificada.

Esta circunstancia la llevó jugar en la partida estelar en la clausura. Hace hincapié en que no fue fácil superar la presión de salir al campo como líder del campeonato. «Estuve nerviosa hasta que superé el primer hoyo. Luego traté de concentrarme y todo fue mejor. Hubo algún momento complicado, pero supe resolverlo», dice.

Pocas horas después de proclamarse campeona de España, ya piensa en nuevos retos. El próximo será la prueba puntuable para el Campeonato de Europa Femenino Amateur, que se celebrará en Castiello dentro de dos semanas y donde se citará la élite del continente. María Sierra también quiere ser protagonista.