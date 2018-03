Suspendida la liga nacional de clubes por el mal estado del velódromo de Moreda La pista cubierta de Moreda inundada por el agua que entró durante la jornada de ayer. / E. C. J. A. G. GIJÓN. Domingo, 25 marzo 2018, 01:08

Este fin de semana no pudo disputarse la tercera jornada de la liga nacional de clubes de patinaje de velocidad de primera y segunda división, tanto en categoría masculina como femenina. El temporal de lluvia y viento que azotó a Gijón en la jornada de ayer dejó en muy mal estado la pista de Moreda, generando una decepción enorme entre los cerca de trescientos patinadores que se habían dado cita este fin de semana en la ciudad, procedentes de distintos puntos de España.

Los organizadores de la prueba no ocultan su disgusto al tratarse, según explican, de un hecho repetido. Los clubes de Gijón, asegura Carlos Iván Vigil, miembro del comité nacional de patinaje de velocidad, están hartos de pedir una solución al problema. Sin embargo, el Ayuntamiento no pone remedio a las deficiencias que acumula una instalación inaugurada hace una década con motivo del campeonato del Mundo de la especialidad. Advierten de que no se trata solo de un problema de la entrada de agua, sino también carecer de otros servicios como la limpieza o vestuarios