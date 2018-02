Los titanes se superan en la Storm Race

Los favoritos Isra Ferrero y Silvia López se llevaron el triunfo en la tercera edición de la Storm Race de Corvera. Bajo un sol que fue bien recibido por parte de los participantes, el belmontino y la pamplonica cruzaron la línea de meta en 36 y 55 minutos, respectivamente. Siguieron a Ferrero en el podio el castrillonense Josh García y Ricardo Melendi (Linares Gym), mientras que Silvia López fue, junto a Claudia Martín-Moreno, segunda, la única participante femenina en la categoría élite individual.

El nuevo circuito, sin pasar por el ocupado embalse de Trasona, hizo a los atletas correr más kilómetros antes de llegar a la zona de los obstáculos. La parte más delicada fue la de las pozas, segmento que aprovechó Ferrero para imponerse a sus perseguidores. Bombero de profesión, el belmontino finalizó la prueba sabiendo que, tras degustar la multitudinaria paella brindada por la organización, le tocaría desmontar un circuito que había ayudado a armar ya a las 6 de la mañana.

El belmontino, que acabó la prueba bastante cansado, no ocultaba tras cruzar la línea de meta que «conocer tan bien el circuito me ha ayudado mucho a preparar la carrera. Sabía dónde estaban los obstáculos más difíciles y pude aprovechar que mis rivales se quedaron un poco enganchados en las pozas». No hay que olvidar que Isra Ferrero, de Atletas de Barrio, se proclamó el pasado mes de julio campeón del Campeonato del Mundo de Farinato Race.

Joss Fernández, segundo

Tras Ferrero cruzó la línea de meta un exhausto y arañado por los obstáculos Joss Fernández, castrillonense que también sabe lo que es competir a nivel internacional. «Isra está imparable, marcó un ritmo muy alto y los demás intentamos alcanzarlo sin éxito». A pesar de no estar todavía al ciento po ciento, recién recuperado de una lesión, Joss pudo superar a Ricardo Melendi en la zona de obstáculos, después de llegar en tercera posición después del segmento de carrera, más largo que el de la pasada edición.

En total, participaron en la carrera un millar de participantes, que se dividieron en distintas categorías y en tandas de cien atletas que fueron saliendo desde las 10.30 horas. El público respondió, animado por el buen tiempo, y Corvera fue testigo una vez más de una gran mañana de deporte, concretamente de las tan de moda carreras de obstáculos.

Así, en categoría individual vencieron Brais Gonzalo (Saltapraos) y Raquel Gómez, por parejas Sergio Rivera y Agustín Soto (Bunkai), y por parejas élite el que fuese boxeador internacional Álex Galán y José Enmmanuel Ely Leite (Atletas de Barrio). Por equipos, los avilesinos de Lateral Crosstraining finalizaron en una meritoria segunda posición. Como siempre, los obstáculos fueron la gran atracción de la prueba para el público. Anillas, porteos, escalada... y mucho barro, aunque esta vez seco, a diferencia del año pasado, cuando la lluvia hizo acto de presencia.

Antes de comenzar con la paellada, el 'speaker' del evento, Ángel Fernández, quiso dar la palabra al 'jefe' de Brown Bears, Damián Benigno, quien explicó el cariz solidario de la carrera a través del 'Dorsal 0', creado para todas aquellas personas que no puedan o quieran participar en la carrera puedan hacer sus donaciones al proyecto con el que se colaborará este año, que será la Asociación 'Déjame tus piernas'. El dinero recaudado, que antes de la carrera era de 1.200 euros, irá destinado a la compra de sillas de ruedas adaptadas a la práctica de todo tipo de carreras deportivas «para que todo el mundo pueda sentir lo que sentimos nosotros en estas carreras populares».