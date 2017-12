Travesía de Navidad La Travesía de Navidad se queda en familia El momento de la salida de la Travesía de Navidad, en el Puerto Deportivo de Gijón. / ARNALDO GARCÍA Los hermanos Jorge y María Lara se hicieron con la victoria en la tradicional prueba disputada en el Puerto Deportivo CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 26 diciembre 2017, 02:19

La Navidad es la época del año que más invita a compartir en familia. También en el deporte. Y algunos hasta comparten el triunfo en las pruebas. Ese es el caso de los hermanos Jorge y María Lara, que se hicieron con el triunfo en la Travesía de Navidad, disputada ayer en el Puerto Deportivo.

El recinto náutico gijonés volvió a ser la gran referencia deportiva de la mañana de Navidad en la ciudad, donde 276 nadadores se zambulleron para mantener viva una tradición que solo supera Barcelona en antigüedad. Cientos de aficionados volvieron a abarrotar la barandilla del paseo del Puerto Deportivo para seguir el desarrollo de esta singular prueba, en la que los participantes desafían las gélidas aguas del Cantábrico para cubrir esos interminables 220 metros que separan la rampa de La Barquera de la de la Antigua Rula.

La buena meteorología de la mañana de ayer también contribuyó a que el gran ambiente que siempre rodea la prueba se adueñase del Puerto Deportivo. La pregunta más frecuente entre los participantes volvió a repetirse una temporada más: «¿Cómo estará el agua?». Pues no demasiado fría. Entorno a los catorce grados, una temperatura que, para los nadadores experimentados y con varias ediciones a sus espaldas, era ideal para la celebración de la prueba. Además, esta temporada se permitieron los trajes de neopreno, por lo que para muchos ya no había excusas para no participar.

La expectación fue en aumento y, poco antes de las doce del mediodía, los nadadores comenzaron a concentrarse en la inmediaciones de la rampa de La Barquera para pasar el control de participación.

El gran momento

Poco después llegó el gran momento y por fin se dio la salida. Los nadadores no se lo pensaron dos veces y se lanzaron al agua. Comenzaba el reto que todos llevaban esperando desde hacía mucho tiempo. Algunos, incluso, desde el pasado año.

Los favoritos no tardaron en colocarse en las primeras posiciones, mientras el grupo de participantes se estiraba rápidamente. Pronto se vio que sería una prueba muy reñida y los aficionados comenzaron hacer pronósticos sobre quién sería el ganador. No tardó demasiado en conocerse el desenlace la prueba, en la que Jorge Lara se mostró como el nadador más sólido en los últimos metros y se hizo con el triunfo (2.35).

«Mi experiencia en las travesías fue fundamental en la victoria, aunque lo más importante es la motivación por conseguir el triunfo», comentó el ganador. Jorge Lara hizo hincapié en que «el agua estaba genial, aunque siempre antes de tirarte tienes dudas». «Estoy muy contento de haber conseguido la victoria», admitió.

Mario López se clasificó en segunda posición y Daniel Menéndez concluyó tercero.

María Lara dio la sorpresa y debutó con triunfo en la prueba (2.56): «No esperaba conseguir la victoria. Había participantes con neopreno y tenían bastante ventaja». «Es una prueba dura, sobre todo al principio. El agua está muy fría y pensé que me iba a jugar una mala pasada. Pero luego te acostumbras», insistió la gallega. «Ganar siempre es una satisfacción y, si además compartes lo más alto del podio con tu hermano, la satisfacción es mucho mayor», dijo.

Ana Alonso finalizó la travesía en segunda posición y Amor Mahamud ocupó la tercera plaza.