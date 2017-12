Veiga, muchos años de mus en Las Vegas Domingo, 10 diciembre 2017, 01:12

En Las Vegas se ubica una de las peñas con más años en el Avilesino de Mus, la ARCM Veiga, que a pesar de su experiencia aún no ha probado las mieles de la victoria absoluta, aunque en sus vitrinas luce el título de Copa, conquistado en la campaña 2006-07. En los últimos años no ha estado entre las mejores y el actual no parece que vaya a ser diferente con una trayectoria errática. Juegan en Mus Veiga, Adán, Anselmo, Emilio, Failde, Guti, Herrero, Juanbe, Millán, Sarry, Tino, Zic y Zurdo (delegado),