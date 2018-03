Víctor González se va de los Juegos Paralímpicos con un meritorio duodécimo puesto

El 'rider' El rider asturiano Víctor González cerró su participación en PyeongChang, en sus primeros Juegos Paralímpicos, con un duodécimo puesto en la modalidad de snowboard eslalon. 'Vic', de 47 años y con una invasión medular del 30%, realizó tres bajadas en su prueba. La mejor fue la primera, en la que hizo un tiempo de 1.21.59, que le situó en la duodécima plaza de la clasificación.

El cansancio que acumula debido a la lesión medular que sufre le impidió rendir a su máximo nivel y estar cerca de las medallas que se llevaron los estadounidenses Noah Elliott y Mike Schultz, oro y plata, respectivamente, y el croata Bruno Bosnjak, bronce.

«Sabía lo que iba a pasar, pero he dado todo lo que he podido, hasta el punto de que cuando me caía no me podía levantar del suelo. Estoy contento por haberlo dado todo y porque se aprende más de las malas experiencias deportivas que de las buenas», asegura Víctor, que ya pone sus miras en el Mundial de 2019. Confiesa que ha disfrutado un montón de su experiencia y el cariño de sus compañeros y la expedición española. «Me he sentido como si fuera un deportista de elite. Como si hubiera sido la medalla de oro».