AJEDREZ Victorias de Iyán Guedes y Saúl Pérez en el Activa El Circuito Avilés Activa se juega todos los lunes. Se impusieron en la cuarta y quinta prueba del circuito avilesino que se juega en La Magdalena

Se celebraron la cuarta y quinta pruebas de la duodécima edición del circuito Avilés Activa que se desarrolla los lunes en el polideportivo de La Magdalena. En la cuarta venció Iyán Guedes, con el que empató a puntos, aunque con peor sistema de desempate, Marcos Caso. La clasificación definitiva quedó de esta manera: 1º. Iyán Guedes, con 17 (85,5) puntos; 2º. Marcos Caso, con 17 (79,0) puntos; 3º-9º. Jordi Fernández, Benito Mauro, Fermín Jordi, Lionel Sierra, Guillermo Pulido, Anna González y Mario Bueno, con 14 puntos, hasta completar la nómina de veintiséis participantes.

El quinto torneo estuvo más disputado aún y se produjo un triple empate en el primer puesto. Se impuso Saúl Pérez. La clasificación quedó así: 1º. Saúl Pérez, con 16 (86,0) puntos; 2º. José López, con 16 (82,0) puntos; 3º. David Vigón, con 16 (81,0) puntos; 4º-9º. Iyán Guedes, Adrián Rodil, Marcos Caso, Darío Bagüés, Javier Rubio y Guillermo Pulido, con 14 puntos, hasta un total de 26 jugadore.

Finalizó la décima octava edición del ya clásico torneo Memorial Luis Gallego, que se disputó a una distancia de ocho partidas y con un ritmo de quince minutos y cinco segundos de añadido por movimiento realizado. El vencedor fue el poleso Pelayo Quirós, quien se impuso con cierta comodidad. Tras él finalizaron Iván Suárez y Antonio Alba.

La clasificación final quedó del siguiente modo: 1º. Pelayo Quirós, con 7 puntos; 2º. Iván Suárez, con 6 puntos; 3º-7º. Antonio Alba, Jorge Fernández, Javier Sotelo, Eduardo Castro y Abel Carbajal, con 5,5 puntos; 8º-10º. Joel Rodríguez, César Cabo y Belarmino García, con cinco puntos, hasta totalizar los treinta y tres ajedrecistas que tomaron parte en la prueba.

Se concedieron varios premios en función del ránking y categorías de edad, en los que el mejor jugador del Ateneo Obrero, club organizador de la prueba, fue Jorge Fernández; el mejor sub 2000, Javier Sotelo, el mejor sub 1800, Eduardo Castro, el mejor veterano, Belarmino García, el mejor sub 14, David Morán y la mejor mujer, Alicia González.

Dos equipos al nacional

Asturias enviará dos conjuntos al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, uno en la categoría sub 14 y otro en sub 16. El equipo de los más jóvenes lo integrarán Iyán Guedes, Diego Vergara, Steve Badillo, María Joglar, Irene Vergara y Aída García. El combinado de los mayores lo formarán Jonás Prado, Adán Álvarez, Abel Carbajal, Paula Bermúdez, Alicia González y Nerea Cañón.