Comienza el Dakar más duro de América

Cuando Ettiene Lavigne, director del Dakar, le propuso al retirado Marc Coma seguir vinculado al raid que le dio fama y prestigio mundial, el piloto español aceptó con una sonrisa retadora. El dirigente francés le pedía a Coma que, al ser un piloto que había disputado la prueba en tierras africanas y americanas, combinara ambas para recuperar la esencia de aventura y hacer real esa fama de ser la prueba más dura del mundo del motor.

Hoy en Asunción comienza la edición número 39 de una prueba que aspira a recuperar 'el espíritu del Dakar', en palabras de Coma. El catalán ha planteado un recorrido que les llevará desde la capital paraguaya hasta Buenos Aires, pasando antes por seis etapas en altura boliviana, que este año gana mucho más protagonismo. «Esta vez, solo podrá ganar el mejor, de eso estoy seguro. El más completo lo hará», afirmó, entre el aviso y la amenaza, Coma días antes de la prueba.

La navegación pasa a ser fundamental, mucho más que antes. No es una frase hecha, sino que es literal: la organización ha modificado el sistema de GPS. Antes cada paso de control (los 'Way Points Control') se detectaba a 800 metros y una flecha les indicaba la dirección para ir hasta el siguiente.

Este año ese margen se limita a 300 metros y no habrá una flecha en la pantalla del GPS, sino que será acústico. Además, si los pilotos se equivocan y quieren volver al punto de control anterior con el camino correcto, ya no podrán hacerlo. Ahora el GPS sólo guarda el último punto de control hasta un kilómetro. En resumen: los copilotos en coches y camiones no podrán tener ni un solo despiste. Las 12 etapas, sobre 9.000 kilómetros (la mitad de ellos cronometrados), en tres países y una única de descanso, están pensadas para beneficiar a quienes sepan conjuntar todas las virtudes necesarias para conquistar un Dakar. La etapa maratón, la novena, entre La Paz y el ya mítico salar de Uyuni, será el cenit de una prueba.

Sainz y Roma, favoritos

Los cambios normativos también afectan a los propios vehículos. En coches, se cambiaron los sistemas de admisión de los motores en un intento de igualar las prestaciones entre las diferentes marcas. El 'dream team' de Peugeot (Sainz, Despres, Loeb y el vigente campeón, 'monsieur Dakar' Peterhansel) estrena el 3008 DKR con una pérdida de unos 20 CV con respecto a los Toyota, con Al Attiyah y Nani Roma como líderes, y los Mini, que tendrá a Hirvonen, el joven Al Rajhi o el local 'Orly' Terranova como candidatos.

La armada española cuenta con una representación muy amplia: 23 representantes entre pilotos y copilotos de coches y camiones, 14 pilotos en motos, y uno en quads. Además, tres de ellas son mujeres: en cuatro ruedas estará Cristina Gutiérrez, y en dos, las ya clásicas Laia Sanz (que aspira a ganar este año, por fin, una etapa) y Rosa Romero.

Nani Roma, en su cambio de Mini a Toyota, aspira a su segunda victoria en coches siempre que le deje Peugeot. Ahí estará un Carlos Sainz que a sus 54 años no se rinde al sueño de lograr un nuevo trofeo Touareg. El madrileño volverá a ser el Sainz protagonista de la familia, que para eso es el patriarca y la leyenda. hasta que su hijo, si puede, le dé respuesta en Fórmula-1.